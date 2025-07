Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 31 anni è stato allontanato da Desenzano del Garda dopo aver minacciato con un coltello un gruppo di giovani turisti sul lungolago. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Brescia in seguito alla gravità dell’episodio e ai numerosi precedenti penali dell’uomo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato nei giorni scorsi a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Desenzano del Garda. L’episodio ha visto protagonista un cittadino straniero di 31 anni, di origine marocchina, già noto alle autorità per numerosi precedenti penali e di polizia, relativi a reati di varia natura e gravità.

Minacce e panico sul lungolago

L’uomo si è avvicinato con atteggiamento ostile a un gruppo di giovani turisti stranieri nei pressi di uno stabilimento sul lungolago di Desenzano del Garda. Senza alcuna provocazione, ha minacciato i ragazzi con estrema violenza, mimando il gesto del taglio della gola mentre impugnava un coltello a serramanico. Il gesto, plateale e intimidatorio, ha generato immediatamente uno stato di terrore tra i presenti, provocando panico e costringendo i giovani ad allontanarsi in preda allo spavento.

Il tempestivo intervento della Polizia Locale

La Polizia Locale, presente nelle immediate vicinanze e allertata direttamente dai turisti, è intervenuta prontamente e ha bloccato il soggetto. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, uno strumento offensivo e pericoloso la cui detenzione in un contesto urbano è vietata e rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile per il possesso dell’arma, che è stata quindi sottoposta a sequestro penale.

Denuncia e precedenti provvedimenti

Il cittadino marocchino è stato formalmente denunciato per minaccia aggravata e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli atti sono stati trasmessi alla Divisione Anticrimine della Questura di Brescia, che ha accertato come l’uomo fosse già destinatario, dal gennaio 2025, di un provvedimento di D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso al Centro Urbano) emesso dal Questore per l’area cittadina di Brescia.

Il provvedimento del Questore

Alla luce della gravità del comportamento, della reiterazione delle condotte illecite e della chiara pericolosità sociale dimostrata, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dell’uomo un Ordine di Allontanamento dal Comune di Desenzano del Garda e ha emesso la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di farvi ritorno per i prossimi 3 anni, ai sensi del Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione.

Sanzioni in caso di violazione

In caso di violazione del provvedimento, il soggetto rischia una condanna fino a un anno e sei mesi di reclusione e una multa fino a 10.000 euro.

L’episodio di Desenzano del Garda riporta l’attenzione sull’importanza di un controllo costante del territorio e sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle forze dell’ordine. La collaborazione tra Polizia Locale e Questura si è rivelata fondamentale per garantire una risposta tempestiva e per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. La vicenda sottolinea inoltre la necessità di monitorare con attenzione i soggetti già noti alle autorità per reati e di adottare provvedimenti adeguati per prevenire il ripetersi di episodi simili.

IPA