È di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Desenzano del Garda, dove un cittadino albanese di 25 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere. L’intervento, avvenuto nella giornata di ieri, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza nell’ambito di attività mirate al contrasto della criminalità diffusa e del degrado urbano, fenomeni che destano particolare preoccupazione nella comunità locale.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno deciso di intervenire dopo aver osservato i movimenti sospetti di un giovane, già noto come pusher, nei pressi della S.P.B.S. 11 Tangenziale Sud, in direzione Brescia. Il sospettato, un cittadino albanese irregolare e senza fissa dimora, aveva appena parcheggiato la sua auto presso un distributore “ESSO” nel Comune di Lonato del Garda. Poco dopo, è stato raggiunto da un altro individuo a bordo di un’autovettura.

Il blitz e il sequestro della droga

Gli agenti, grazie a un intervento tempestivo, hanno colto il giovane nell’atto di cedere 2 involucri di cocaina all’acquirente. Subito dopo, il sospetto è stato sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo. L’operazione ha dato esito positivo, consentendo il rinvenimento della sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Accertamenti e responsabilità della struttura ricettiva

Proseguendo con le indagini, i poliziotti hanno scoperto che il giovane era alloggiato presso una struttura ricettiva della zona. Tuttavia, il titolare dell’albergo aveva omesso di comunicare alle autorità la presenza e i dati dell’ospite, come previsto dalla normativa vigente. Per questo motivo, il gestore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per omessa comunicazione delle generalità della persona alloggiata, in violazione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

L’acquirente: precedenti e segnalazione

L’acquirente della droga, un uomo originario di Brescia già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina. L’uomo ha dichiarato di acquistare regolarmente la sostanza dallo stesso venditore da circa 6 mesi. Per questo motivo, è stato segnalato alle autorità competenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Arresto e provvedimenti a carico del pusher

Il giovane albanese, dopo essere stato condotto negli uffici del Commissariato, è stato formalmente arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica.

