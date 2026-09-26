Deserto di Atacama in Cile fiorito per effetto del Super El Niño, precipitazioni per il cambiamento climatico

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le precipitazioni eccezionali del Super El Niño hanno fatto fiorire in anticipo il deserto di Atacama, in Cile, con oltre 180 mm di pioggia in alcune zone. Fino a 15mila ettari potrebbero coprirsi di fiori entro ottobre. Un fenomeno spettacolare legato al cambiamento climatico, che ha prodotto però anche eventi in grado di causare altrove danni e vittime.

Il deserto di Atacama in fiore

Nel cuore dell’Atacama, in Cile, sta succedendo qualcosa che normalmente il calendario riserva a ottobre inoltrato. Distese enormi di deserto, per la maggior parte dell’anno aride e prive di vita, si sono coperte di petali viola, bianchi e gialli.

Il fenomeno, noto localmente come “desierto florido”, quest’anno è arrivato con settimane di anticipo, complice l’intensità delle piogge portate dal Super El Niño.

ANSA

Gli effetti del cambiamento climatico

A rendere possibile lo spettacolo sono le precipitazioni cadute nel nord del Paese. In alcune località si sono superati i 180 millimetri d’acqua, contro i pochi millimetri che normalmente si registrano in questo periodo. César Pizarro, responsabile della biodiversità dell’Atacama presso la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ha dichiarato all’AFP che si tratta di una quantità che “non era mai stata registrata prima”.

Sotto la crosta del deserto, semi e bulbi di circa duecento specie diverse restano dormienti anche per anni, in attesa della pioggia giusta per germogliare. Quest’anno l’acqua è arrivata abbondante, e in poche settimane il terreno arido si è trasformato in un tappeto colorato.

Tra le protagoniste della fioritura ci sono la pata de guanaco (Cistanthe longiscapa), dai toni violacei, e la portulaca rupestre, oltre a numerose añañucas e altre piante uniche, capaci di sopravvivere alle condizioni più estreme del pianeta.

Perché il deserto è fiorito

Secondo le stime della Conaf, la superficie interessata dal fenomeno potrebbe arrivare fino a 15mila ettari, con il picco della fioritura atteso tra fine settembre e ottobre. Gabriela López, della Conaf Atacama, ha spiegato che “il deserto fiorito è un fenomeno che dipende non solo dalle precipitazioni, ma anche da fattori quali l’assorbimento del suolo, le temperature e l’esposizione solare”.

L’evento sta già richiamando turisti e fotografi da tutto il continente, attratti da un paesaggio che capovolge l’immagine abituale dell’Atacama, considerato il deserto non polare più arido della Terra.

Ma le stesse piogge che regalano questo spettacolo hanno un altro volto: nei mesi scorsi hanno causato danni concreti in Cile, con vittime e migliaia di abitazioni colpite, ricordando che dietro la meraviglia naturalistica si nasconde un fenomeno climatico dagli effetti tutt’altro che solo pittoreschi.

Cos’è il Super El Niño

El Niño è un fenomeno climatico naturale legato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale, capace di alterare venti e piogge in gran parte del pianeta. Quando l’intensità è particolarmente elevata si parla di “Super El Niño”: la versione 2026-2027, secondo diversi osservatori, potrebbe essere tra le più forti mai registrate in circa quarant’anni.

Gli effetti sono ambivalenti: da un lato favorisce fioriture eccezionali come quella dell’Atacama, dall’altro aumenta il rischio di alluvioni, frane e piogge estreme in alcune aree, mentre in altre regioni del mondo può provocare siccità prolungate, ondate di caldo anomalo e incendi. Il riscaldamento globale, secondo gli esperti, sta amplificando la portata di questi episodi.