Detenuta non rientra nel carcere di Bollate dopo un permesso, caccia alla donna che aveva ucciso un'anziana

La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano, detenuta nel Milanese per omicidio, non è rientrata nel carcere di Bollate dopo aver usufruito di un permesso premio. La donna sta scontando una pena la cui fine era prevista nel 2032. La polizia penitenziaria ha attivato le ricerche. Nel 2011 aveva ucciso una pensionata di 81 anni.

La detenuta non rientrata in carcere

Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso.

A darne notizia è stato Matteo Savino, vicesegretario regionale per la Lombardia del Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria. La donna, secondo quanto si è appreso, aveva il fine pena previsto nel 2032.

Savino definisce l’accaduto “un evento irresponsabile e gravissimo”, sottolineando tuttavia che il caso non deve mettere in discussione l’istituto dei permessi premio e delle ammissioni al lavoro esterno.

L’omicidio di un’anziana nel 2011

Zambrano era reclusa per l’omicidio di una pensionata di 81 anni avvenuto a Milano. Nel 2011 la donna aveva 27 anni, era incinta e fidanzata con un italiano, i cui genitori abitavano nello stesso condominio in cui viveva l’anziana.

L’ecuadoriana disse che quel giorno si era offerta di aiutare la signora a portare a casa la spesa e di non ricordare cosa avvenne in seguito.

L’anziana venne strangolata con un foulard e poi finita con un cuscino premuto sul volto.

Le indagini sull’omicidio

Dopo l’omicidio, Zambrano aveva preso il portafoglio della donna e aveva effettuato alcuni prelievi al bancomat.

Gli investigatori scoprirono movimenti bancari da 500 euro al giorno in diverse filiali e cominciarono le ricerche.

Nel frattempo l’ecuadoriana si era tagliata i capelli, ma gli inquirenti la riconobbero in un bus e l’arrestarono.

La 42enne era in regime di articolo 21 cioè da tre anni usufruiva di permessi e uscite dal carcere. Il suo percorso sarebbe sempre stato contraddistinto da valutazioni positive.

L’appello del sindacato

Secondo Savino, sarebbe necessario un potenziamento del personale di Polizia penitenziaria nell’ambito dell’area penale esterna.

Sulla vicenda è intervenuto anche Donato Capece, segretario generale del Sappe, per il quale “ora è prioritario catturare l’evaso”.

“Servono nuove assunzioni – ha aggiunto – nel Corpo di Polizia Penitenziaria.La sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di tagli”. Secondo il sindacato, sono oltre 141mila le persone coinvolte in Italia nell’esecuzione penale esterna.