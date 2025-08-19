Detenuti evadono dal carcere di Poggioreale a Napoli, caccia ai due fuggiti dal foro sul muro
Sono in corso a Napoli le ricerche di due detenuti evasi dal carcere di Poggioreale
Due detenuti sono evasi nella notte dal carcere di Poggioreale a Napoli. Secondo le prime informazioni i due, un algerino e un siriano, sarebbero scappati dopo avere praticato un foro nel muro. In corso le ricerche dei fuggitivi da parte delle forze dell’ordine in tutta l’area del capoluogo campano, uno dei due è stato catturato dopo alcune ore.
L’evasione dal carcere napoletano di Poggioreale è avvenuto nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto. Lo riporta Ansa.
A fuggire dal penitenziario sono stati due detenuti stranieri, inseriti nel circuito detentivo di media sicurezza.
Il carcere di Poggioreale a Napoli
Il Mattino riferisce che i due fuggitivi sono un siriano di 23 anni e un algerino di 32 anni, entrambi detenuti per rapina.
Sarebbero evasi con un foro nel muro
La polizia penitenziaria e le altre forze dell’ordine hanno avviato la caccia ai due fuggitivi nell’intera area di Napoli.
Stando alle prime informazioni, i due detenuti sarebbero scappati dopo avere praticato un foro nel muro del carcere, calandosi poi con una corda.
Catturato uno dei fuggitivi
Nel corso della mattinata è stato poi rintracciato e catturato uno dei due fuggitivi, mentre si continua a cercare l’altro.
Lo ha fatto sapere il segretario generale dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Leo Beneduci, che ha dato la notizia dell’evasione.
I detenuti fuggiti sono l’algerino Souki Mahrez e il siriano Kazem Mohmed Elokla.
L’allarme dei sindacati di polizia penitenziaria
“È probabile che l’evasione sia stata messa in atto verso le ore 3 o 4 e quindi ancora con il favore delle tenebre”, scrive in una nota il segretario dell’OSAPP Leo Beneduci.
I due detenuti avrebbero approfittato della “oramai ridotta presenza di personale di Polizia Penitenziaria nel mese di agosto per i necessari controlli”.
L’evento, aggiunge il sindacalista, “è più che mai significativo delle condizioni in cui versa la stragrande maggioranza degli istituti penitenziari italiani”.
“Denunciamo da tempo la grave carenza in organico degli agenti di Poggioreale, un carcere tra i più sovraffollati d’Europa“, spiegano in una nota Giuseppe Moretti, presidente dell’Unione Sindacale Polizia Penitenziaria (USPP), e il segretario regionale Ciro Auricchio.
“Purtroppo a seguito dell’ultima mobilità le assegnazioni di qualche nuovo agente si avranno soltanto a fine settembre e non basteranno a colmare il grave deficit pari ad oltre 150 unità”.