Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, devastato padiglione e telecamere distrutte: "Situazione gravissima"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rivolta nel carcere di Enna dove circa 120 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione, spaccando le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l’istituto. La contestazione è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva messo fuori uso le centraline telefoniche e, dunque, i carcerati non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie.

Rivolta nel carcere di Enna: “Situazione gravissima”

Nel corso della mattinata di sabato 4 luglio, come riporta l’ANSA, il disservizio era stato risolto. Nonostante ciò, i detenuti hanno dato il via alla rivolta. L’istituto ora è circondato dagli agenti dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria. Quest’ultima ha chiesto aiuto ai colleghi di altre carceri.

“Da mesi denunciamo la grave carenza di personale nella casa circondariale ‘Luigi Bodenza’ di Enna. Avevamo chiesto che i detenuti fossero sfollati per permettere la ristrutturazione del carcere che è vetusto”, ha dichiarato Mimmo Nicotra, presidente nazionale della Confederazione sindacati polizia penitenziaria.

ANSA

“La propaganda del governo e del ministro Carlo Nordio – ha aggiunto – si infrange con la realtà delle carceri italiane. 65 mila detenuti stoccati dentro istituti che sono vere e proprie polveriere. Ad Enna i detenuti, invece di essere sfollati, sono stati trasferiti in altre sezioni dello stesso istituto. Ora la situazione è gravissima“.

Prima dei disordini sequestrati cellulari e droga

Poco prima che avessero inizio i disordini, gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari, introdotti nell’istituto di pena illegalmente e fatti avere ai detenuti. Nella casa circondariale erano anche state introdotte dosi di sostanze stupefacenti.

Non è un caso, osserva l’ANSA, che la rivolta sia scoppiata proprio oggi, di sabato ed in piena estate con il piano ferie che decima ulteriormente la presenza degli agenti.

Il carcere soffre infatti di una grave carenza di personale. A fronte di 200 detenuti, reclusi ci sarebbero 6 o 7 agenti in servizio.

Il sindacato Sappe: “Rivolta annunciata”

“Quanto sta accadendo nella Casa circondariale ‘Luigi Bodenza‘ di Enna è di una gravità assoluta ed è la conseguenza diretta di anni di inerzia, ritardi e incapacità decisionale da parte di chi avrebbe dovuto intervenire per tempo. Si tratta di una rivolta che, purtroppo, era stata ampiamente annunciata”. Lo ha affermato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, e Giuseppe Cicero, segretario provinciale del Sappe di Enna, quanto si sta verificando è “l’inevitabile conseguenza di una serie di criticità che da giorni interessano il carcere e che erano state puntualmente segnalate senza che alcuno assumesse le necessarie iniziative”.

“Il violento temporale dei giorni scorsi, con un fulmine che ha colpito l’istituto, ha provocato pesanti disservizi ai detenuti, interrompendo le comunicazioni con i familiari e compromettendo il servizio di riscaldamento dell’acqua – hanno spiegato Capece e Cicero – Ma il problema più grave riguarda un intero padiglione detentivo, ormai in condizioni strutturali inaccettabili, per il quale da tempo chiediamo la chiusura e la ristrutturazione”.

E ancora: “I finanziamenti risultano già stanziati, ma è incomprensibile perché i lavori non siano ancora partiti. Questa è la dimostrazione plastica di una macchina amministrativa incapace di trasformare gli annunci in fatti.”

Per il Sappe, “si può parlare di una rivolta annunciata. Ancora una volta il prezzo dell’immobilismo viene pagato esclusivamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria, costretti ad operare ogni giorno in prima linea, con straordinaria professionalità e senso dello Stato, all’interno di strutture sempre più degradate e prive delle condizioni di sicurezza“.

Capece e Cicero criticano “quei burocrati che continuano ad osservare passivamente il deteriorarsi della situazione senza assumere tempestivamente i provvedimenti indispensabili. Le continue richieste di intervento sulle sezioni e sui padiglioni fatiscenti rimangono lettera morta, mentre il personale continua a lavorare in condizioni sempre più difficili e rischiose”.