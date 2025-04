Detenuto accusato di aver ucciso la moglie nel carcere di Magdeburgo durante una "visita di lunga durata"

Germania sotto shock. Un detenuto di 37 anni sarebbe riuscito a uccidere la moglie nel carcere di Magdeburgo. La donna 35enne si era recata nel penitenziario per fare visita al marito. Secondo quanto riferito, l’uomo ha incontrato la compagna in una sala per lunghi incontri, nota come “stanza dell’amore“. Per proteggere la privacy dei carcerati e dei loro visitatori, questi locali non sono videosorvegliati dal personale penitenziario. La 35enne, dopo la visita, è stata trovata morta.

Un detenuto avrebbe ucciso sua moglie nel carcere di Magdeburgo

I media tedeschi hanno spiegato che l’episodio drammatico si è verificato giovedì 3 aprile, nel pomeriggio. Il corpo senza vita della donna è stato trovato intorno alle ore 14. È stata disposta un’autopsia.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era andata a trovare il marito e durante la visita nel carcere Burg si era appartata con lui nella “stanza dell’amore”.

Fonte foto: iStock

Il portavoce per la politica interna del gruppo parlamentare Spd, Rüdiger Erben, ha detto di essere scioccato. Ha quindi sottolineato che l’indagine sull’accaduto deve essere attentamente monitorata.

Inoltre ha spiegato che si deve verificare se i requisiti legali e le regole interne del penitenziario sono in grado di garantire la sicurezza.

Era evitabile il dramma?

La leader della sinistra nel parlamento regionale Eva von Angern ha dichiarato che il crimine commesso nella prigione di Magdeburgo, essenzialmente affidata allo Stato, è stato particolarmente drammatico.

I parenti della vittima e l’opinione pubblica, ha aggiunto Angern, necessitano di una rapida spiegazione su quanto accaduto. La politica ha inoltre detto che il governo statale deve al più presto fare chiarezza, spiegando se un simile dramma si sarebbe potuto evitare.

Il portavoce dei Verdi nel parlamento regionale, Sebastian Striegel, ha affermato che esiste un concreto sospetto di femminicidio.

Ha poi dichiarato che è difficile comprendere come una visitatrice di un carcere di massima sicurezza possa diventare vittima di un crimine.

Secondo Striegel lo Stato deve garantire la sicurezza soprattutto in un luogo come il carcere. Il membro dei Verdi ha infine concluso dicendo che sono necessarie indagini rapide e approfondite, anche da parte del Ministero della Giustizia.

Il carcere Burg tra gli istituti più moderni e sicuri per il ministero

Il penitenziario Burg è stato inaugurato nel 2009 in Sassonia-Anhalt. Secondo il Ministero della Giustizia è uno degli istituti di pena più moderni e sicuri della Germania e offre spazio per circa 650 detenuti maschi.