Detenuto evaso dal carcere di Brindisi, il muro non era sorvegliato: caccia all'uomo tra Latiano e Mesagne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha scavalcato il muro incustodito del carcere e si è dato alla macchia. Ricercato in tutta la provincia di Brindisi un detenuto evaso dalla casa circondariale salentina, dopo essere riuscito a saltare due file di mura della struttura penitenziaria. La caccia all’uomo si sta concentrando tra i comuni di Latiano e Mensagne.

Il detenuto evaso a Brindisi

L’evasione è avvenuta nelle prime ore del mattino di giovedì 18 giugno durante l’apertura dei passeggi, momento in cui i carcerati hanno la possibilità di uscire dalle celle e raggiungere i cortili del penitenziario.

Secondo quanto riferito dal sindacato della polizia penitenziaria Sappe, il detenuto di origine albanese avrebbe approfittato di un vuoto della sorveglianza riuscendo a saltare il muro, a raggiungere l’intercinta e a scavalcare anche il muro di cinta, privo di vigilanza.

Il buco nella sicurezza del carcere

La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine, che insieme alla polizia penitenziaria stanno passando al setaccio tutta la zona attorno al carcere e il resto della provincia di Brindisi per rintracciare il fuggitivo.

“Ciò sarebbe stato possibile poiché l’agente di servizio questa mattina, oltre a vigilare sui passeggi, era costretto a gestire più posti di servizio, compreso un piccolo reparto ove sono rinchiusi detenuti sottoposti a grande sorveglianza” hanno spiegato dal sindacato Sappe, che nei giorni precedenti aveva già denunciato “la grave carenza di personale presente nel penitenziario brindisino che con 120 poliziotti sulla carta (di cui circa una cinquantina gestisce i detenuti) devono sorvegliare quasi 270 persone invece delle 150 previste dai posti disponibili”.

Le ricerche tra Latiano e Mesagne

Le ricerche del detenuto si stanno concentrando tra i comuni di Latiano e Mesagne, quest’ultimo in particolare dove risiede il cittadino albanese, in carcere per reati legati allo spaccio di droga e alla resistenza a pubblico ufficiale, e dove potrebbe aver provato a nascondersi.

Sulle tracce dell’uomo sono stati “sguinzagliati tutti i poliziotti penitenziari liberi dal servizio”, come sottolineato dal Sappe, insieme alle pattuglie di polizia e dei carabinieri.

Auspicando che l’evaso venga riacciuffato, nella nota i rappresentanti sindacali si augurano anche che “alla fine le colpe di un sistema che ormai ha fallito, non ricada sui poliziotti di Brindisi che sono l’ultimo anello della catena che è stata abbandonata dalle istituzioni”.