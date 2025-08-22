Detenuto mafioso evade dal carcere di Palmi, non hanno funzionato gli allarmi: quinto episodio in sei giorni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Evasione in pieno giorno dal carcere di Palmi in Calabria. A darsi alla fuga è Marino Massari, boss mafioso 35enne, che è riuscito a darsi alla fuga semplicemente arrampicandosi sul muro di cinta, alto 5 metri. Si tratta del quinto caso di evasione in sei giorni.

Scavalca il muro e fugge

Sono in due a tentare la fuga dal carcere di Palmi in Calabria, ma solo Marino Massari riesce nell’intento. La dinamica è già stata ricostruita: una prima arrampicata sulla parete perimetrale del cortile di passeggio e una seconda, più ardua, sul muro di cinta alto 5 metri. L’atterraggio è stato in qualche modo “ammorbidito” da un cumulo di ferri vecchi e tubi rimossi dopo alcuni lavori nella struttura.

La notizia della fuga però non è arrivata attraverso l’allarme anti-scavalcamento installato, che secondo il sindacato Osapp non ha funzionato. La sua fuga è fortunatamente finita a ridosso dell’autostrada, dopo ricerche estese che lo hanno circondato.

Il problema però è che quello del 22 agosto è il quinto caso in sei giorni. Come fanno sapere i sindacati, le carceri sono al collasso e hanno bisogno sia di personale che di mezzi. Proprio Osapp aveva già denunciato la scarsa sicurezza del carcere di Palmi. Basti pensare che nella giornata era presente un solo agente per le tre aree di passeggio in funzione. Insomma l’epilogo positivo della vicenda non cancella la condizione delle strutture carcerarie. Il segretario della Uilpa Penitenziaria, Gennarino De Fazio, denuncia come gli agenti debbano lavorare in condizioni proibitive, rischiose e insalubri anche fino a 26 ore consecutive.

Chi è Marino Massari?

A rendere la situazione ancora più potenzialmente pericolosa è stata la figura che ha tentato e quasi riuscito nell’impresa dell’evasione perfetta. Si parla infatti di Marino Massari, un boss mafioso considerato un elemento di spicco della cosca Strisciuglio.

È considerato un soggetto pericoloso con precedenti per armi e droga e importanti legami con la criminalità organizzata del Salentino, la Sacra Corona Unita.

Al momento, stava scontando una condanna definitiva a 13 anni. L’uomo, classe 1990, è riuscito senza troppo sforzo a lasciarsi alle spalle l’istituto. Una volta arrivata la notizia al ministro della Giustizia, c’è un po’ di imbarazzo, in particolare per le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro. Di recente infatti aveva affermato di essere fiero del modello di sicurezza proprio del carcere di Palmi.

Altre due evasioni da Napoli

In sei giorni il caso di Palmi è il quinto tentativo di fuga, ma solo negli ultimi tre giorni se ne è verificato un altro. In questo caso la fuga è in stile molto più da film americano, con un buco ricavato in un muro e corde realizzate con brandelli di lenzuola.

È avvenuto nel penitenziario di Poggioreale a Napoli, uno degli istituti più sovraffollati del Paese. Anche in questo caso i sindacati hanno voluto ribadire come il sistema carcerario sia ormai al collasso. Basti pensare che la media a Poggioreale è tra le sei e le otto persone per cella, letti disposti uno sopra l’altro. Proprio le brandine sono state utilizzate per coprire le tracce della loro fuga, del foro scavato in una notte e del numero di lenzuola che sono riusciti ad accumulare per la fuga.

Anche in questo caso, entrambi i fuggitivi sono stati rintracciati, ma il problema è alla radice. Poggioreale si ritrova con 2.101 detenuti a fronte di 1.624 posti, di cui una parte non utilizzabili per dei lavori in corso. La struttura è sorvegliata da circa un agente ogni 70 detenuti, ovvero si trova in carenza di almeno 150 unità di personale.