È di sette persone arrestate per omicidio aggravato il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino e dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria. I fatti sono stati accertati a seguito di una violenta rivolta avvenuta il 22 ottobre 2024 presso la Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino, culminata con il grave ferimento, poi risultato fatale, di un detenuto. L’episodio sarebbe scaturito dalla contrapposizione tra due gruppi criminali interni all’istituto, impegnati a contendersi il controllo dei traffici illeciti.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Avellino e il N.I.C. della Polizia Penitenziaria. Gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone ritenute gravemente indiziate, allo stato delle indagini, del delitto di omicidio aggravato.

La rivolta in carcere e il grave ferimento

L’indagine è stata avviata dopo i fatti avvenuti la sera del 22 ottobre 2024 all’interno della Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino. In quell’occasione, una rivolta tra detenuti ha portato al grave ferimento di un uomo, successivamente trasportato in condizioni critiche all’Ospedale Moscati di Avellino. L’episodio si è inserito in un contesto di crescente tensione tra due fazioni criminali, che si contendevano il predominio sui traffici illeciti all’interno dell’istituto penitenziario.

Ricostruzione dei fatti e identificazione dei responsabili

Le attività investigative hanno permesso di individuare gli autori del pestaggio e di ricostruire le fasi dell’escalation di violenza che ha caratterizzato la serata. Secondo quanto emerso, la contrapposizione tra i due gruppi criminali avrebbe innescato una serie di scontri culminati nell’aggressione mortale ai danni del detenuto. Le forze dell’ordine hanno inoltre sottolineato come la situazione sia degenerata rapidamente, portando a conseguenze gravissime.

Le perquisizioni e i trasferimenti dopo la rivolta

Nei giorni immediatamente successivi al grave episodio, la Polizia Penitenziaria ha effettuato una serie di perquisizioni all’interno dell’istituto. Queste operazioni hanno portato al trasferimento dei detenuti ritenuti più pericolosi verso altre strutture penitenziarie, anche fuori regione, al fine di ristabilire la sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza.

L’evoluzione giudiziaria: dal tentato omicidio all’omicidio aggravato

Il percorso giudiziario della vicenda ha subito una svolta significativa. Inizialmente, il G.I.P. di Avellino, con ordinanza del 7 marzo 2025, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per undici indagati, contestando loro i reati di violenza, minaccia, sequestro di persona nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria e il tentato omicidio aggravato ai danni del detenuto. Quattro indagati avevano scelto il giudizio abbreviato, mentre per gli altri sette indagati, a seguito del decesso della vittima, il Tribunale collegiale di Avellino ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la modifica dell’imputazione da tentato omicidio a omicidio aggravato.

La nuova ordinanza e le contestazioni provvisorie

Il Pubblico Ministero ha quindi presentato una nuova richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere, questa volta per il delitto di omicidio aggravato, nei confronti dei sette indagati.

