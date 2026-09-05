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È stato deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, per imbrattamento e oltraggio a seguito di numerose scritte offensive apparse su edifici pubblici. L’uomo, privo di documenti, è stato identificato dopo un controllo della Squadra Volante avvenuto nella mattinata di ieri a Bolzano, dove era stato riconosciuto come l’autore degli atti vandalici commessi il 3 settembre.

Le scritte oltraggiose sugli edifici pubblici

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto origine quando, nella mattinata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante ha proceduto al controllo di un cittadino italiano in via Renon. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, è stato riconosciuto come il responsabile degli imbrattamenti avvenuti a Bolzano il 3 settembre.

Nel pomeriggio del 3 settembre 2026, la Centrale Operativa della Questura era stata allertata dalla Polizia Municipale per la presenza di scritte offensive sull’edificio comunale. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare un uomo di circa 60/65 anni, vestito con camicia bianca e pantaloni neri, mentre utilizzava una bomboletta spray nera per vergare frasi oltraggiose sulla sede del Municipio di Bolzano.

Identificazione e accertamenti

L’uomo, cittadino italiano con numerosi precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Privo di documenti di identità, è stato sottoposto a identificazione certa. Nel corso delle verifiche, è stato riconosciuto come l’autore non solo delle scritte sulla sede del Comune, ma anche di altri imbrattamenti su strutture del centro storico, tra cui la Biblioteca Civica di Bolzano.

Le responsabilità e il deferimento

Durante l’interrogatorio, la persona fermata non ha fornito motivazioni valide per giustificare i fatti, ma ha ammesso le proprie responsabilità. Al termine degli atti di rito, l’individuo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le reiterate condotte di deturpamento e imbrattamento di beni altrui, oltre che per oltraggio a corpo politico e amministrativo.

Conclusioni

L’episodio ha destato particolare attenzione per la reiterazione degli atti vandalici e per la natura oltraggiosa delle scritte rivolte alle istituzioni pubbliche. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Municipale, che ha permesso di individuare rapidamente il responsabile e di procedere con le misure previste dalla legge. L’azione tempestiva degli agenti ha consentito di tutelare il decoro degli edifici pubblici e di garantire il rispetto delle istituzioni a Bolzano.

IPA