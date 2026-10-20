Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 24enne di origine marocchina è stato arrestato per danneggiamento aggravato dopo aver aggredito il fratello e danneggiato la sua abitazione e la sua auto con una pietra. L’intervento è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove il giovane è stato fermato dagli agenti del Commissariato.

Barcellona Pozzo di Gotto: l’intervento dopo la richiesta del fratello

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a chiamare gli agenti è stato il fratello del giovane, che ha riferito della sua introduzione in casa e dell’aggressione. Nell’abitazione sarebbero stati danneggiati mobili e arredi. Quando i poliziotti sono arrivati, il 24enne si trovava all’esterno e stava colpendo con una pietra l’auto del familiare.

La vettura presentava danni al lunotto posteriore, al parabrezza anteriore, allo sportello sinistro e alla carrozzeria. Gli agenti hanno bloccato il giovane e lo hanno accompagnato negli uffici del Commissariato, dove avrebbe continuato a minacciare e a spintonare gli operatori.

La precedente denuncia e il trasferimento

Il cittadino marocchino era già stato denunciato all’Autorità giudiziaria poche ore prima, nella tarda serata di domenica. In quell’occasione, secondo la ricostruzione, avrebbe minacciato gli agenti impegnati nel controllo del territorio e danneggiato l’auto di servizio.

Informata dei fatti, l’Autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento dell’indagato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA