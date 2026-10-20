Devasta la casa del fratello e gli sfascia l'auto con una pietra a Barcellona Pozzo di Gotto, 24enne arrestato
Arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto un 24enne accusato di danneggiamento aggravato: avrebbe aggredito il fratello e colpito due auto.
Un 24enne di origine marocchina è stato arrestato per danneggiamento aggravato dopo aver aggredito il fratello e danneggiato la sua abitazione e la sua auto con una pietra. L’intervento è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove il giovane è stato fermato dagli agenti del Commissariato.
- Barcellona Pozzo di Gotto: l’intervento dopo la richiesta del fratello
- La precedente denuncia e il trasferimento
Barcellona Pozzo di Gotto: l’intervento dopo la richiesta del fratello
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a chiamare gli agenti è stato il fratello del giovane, che ha riferito della sua introduzione in casa e dell’aggressione. Nell’abitazione sarebbero stati danneggiati mobili e arredi. Quando i poliziotti sono arrivati, il 24enne si trovava all’esterno e stava colpendo con una pietra l’auto del familiare.
La vettura presentava danni al lunotto posteriore, al parabrezza anteriore, allo sportello sinistro e alla carrozzeria. Gli agenti hanno bloccato il giovane e lo hanno accompagnato negli uffici del Commissariato, dove avrebbe continuato a minacciare e a spintonare gli operatori.
La precedente denuncia e il trasferimento
Il cittadino marocchino era già stato denunciato all’Autorità giudiziaria poche ore prima, nella tarda serata di domenica. In quell’occasione, secondo la ricostruzione, avrebbe minacciato gli agenti impegnati nel controllo del territorio e danneggiato l’auto di servizio.
Informata dei fatti, l’Autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento dell’indagato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.