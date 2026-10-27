Devasta la vetrata del supermercato a Ravenna con un tombino, ma la fuga con gli alcolici dura poco: arrestato
Un 25enne è stato arrestato dopo aver infranto con un tombino la vetrata di un supermercato e aver rubato bottiglie di superalcolici.
Un giovane è stato arrestato per il furto di bottiglie di superalcolici in un supermercato del centro storico di Ravenna. Il 25enne è stato rintracciato dai Carabinieri poco dopo la segnalazione al 112: aveva con sé la refurtiva e ferite riportate durante il colpo. Per accedere al negozio ha distrutto una vetrata con un tombino stradale.
Furto di superalcolici a Ravenna: 25enne arrestato
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, due pattuglie sono intervenute dopo la chiamata al numero di emergenza, che segnalava un furto in corso all’interno di un supermercato a Ravenna. Un equipaggio della Sezione Radiomobile ha svolto un primo sopralluogo, mentre i militari della Stazione locale hanno controllato le strade vicine.
Poco dopo, i Carabinieri hanno individuato a piedi un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa. Il giovane aveva uno zaino molto pesante e presentava macchie di sangue sugli indumenti, dovute a ferite che si era procurato durante l’azione.
La ricostruzione del colpo
La perquisizione e gli accertamenti, insieme alla visione delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto emerso, il giovane, straniero e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha infranto la vetrata del punto vendita usando un tombino stradale. Poi ha preso numerose bottiglie di superalcolici, che sono state tutte trovate nello zaino.
La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale. Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Viale Pertini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.