Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato arrestato per il furto di bottiglie di superalcolici in un supermercato del centro storico di Ravenna. Il 25enne è stato rintracciato dai Carabinieri poco dopo la segnalazione al 112: aveva con sé la refurtiva e ferite riportate durante il colpo. Per accedere al negozio ha distrutto una vetrata con un tombino stradale.

Furto di superalcolici a Ravenna: 25enne arrestato

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, due pattuglie sono intervenute dopo la chiamata al numero di emergenza, che segnalava un furto in corso all’interno di un supermercato a Ravenna. Un equipaggio della Sezione Radiomobile ha svolto un primo sopralluogo, mentre i militari della Stazione locale hanno controllato le strade vicine.

Poco dopo, i Carabinieri hanno individuato a piedi un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa. Il giovane aveva uno zaino molto pesante e presentava macchie di sangue sugli indumenti, dovute a ferite che si era procurato durante l’azione.

La ricostruzione del colpo

La perquisizione e gli accertamenti, insieme alla visione delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto emerso, il giovane, straniero e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha infranto la vetrata del punto vendita usando un tombino stradale. Poi ha preso numerose bottiglie di superalcolici, che sono state tutte trovate nello zaino.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale. Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Viale Pertini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA