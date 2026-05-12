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Tre giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato di una struttura abbandonata di Padova. I ragazzi, tutti padovani di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, sono stati sorpresi all’interno dell’ex casa di cura mentre mettevano in atto atti di vandalismo, come reso noto dalla Questura. Uno di loro, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato e minacce aggravate, è stato sottoposto anche a una misura di prevenzione personale.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di sabato 9 maggio, quando il custode di una struttura abbandonata in via Chilesotti, un tempo adibita a casa di cura, ha notato un’intrusione sospetta. Dopo aver verificato l’attivazione dell’allarme alle 19, il custode ha contattato la linea di emergenza 113 e ha riferito di aver visto una persona sul tetto dell’edificio, probabilmente in cerca di una via di fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti della Questura di Padova sono quindi intervenute rapidamente, procedendo a una perlustrazione accurata sia all’interno che all’esterno dei numerosi stabili che compongono il complesso ormai in disuso.

La scoperta dei giovani e i danni riscontrati

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno notato una densa coltre di fumo nero ai piani superiori dell’ex residenza per anziani, che rendeva difficile la respirazione e ostacolava la visibilità. Per facilitare le operazioni, i poliziotti hanno spalancato le finestre delle stanze di degenza, ormai abbandonate, così da permettere il ricircolo dell’aria e proseguire la perlustrazione in sicurezza.

All’interno di un locale affacciato su via San Marco, gli agenti hanno individuato un giovane nascosto dentro un mobile, mentre in una camera attigua sono stati scoperti altri due ragazzi che si erano chiusi in un armadio, nel tentativo di sfuggire al controllo.

Le verifiche hanno permesso di accertare che i tre giovani avevano compiuto numerosi atti di vandalismo e danneggiamento: diversi estintori erano stati azionati ai primi due piani, spargendo polvere ovunque e deteriorando le superfici, oltre a provocare irritazione. In vari corridoi sono stati appiccati piccoli roghi, poi spenti con gli stessi estintori, generando una fitta nube. I quadri elettrici, le plafoniere neon, gli split dei condizionatori e diverse prese di corrente erano stati divelti dalle loro sedi.

Inoltre, alcuni letti ospedalieri, barelle e sedie per la deambulazione sono stati lanciati nel vano scala di un’ala della struttura. Anche diversi bagni delle stanze di degenza hanno subito danneggiamenti e in alcuni casi è stato appiccato il fuoco, poi spento con gli estintori.

L’identificazione e i precedenti penali

I tre giovani sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura, dove sono stati fotosegnalati e identificati come tre padovani neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni. Uno di loro, in particolare, è risultato gravato da precedenti penali e di polizia per furto aggravato e minacce aggravate. Nel 2022, quando era ancora minorenne, aveva minacciato la titolare di un negozio nel quartiere Guizza, impugnando una pistola semiautomatica poi rivelatasi una scacciacani.

Le conseguenze: denuncia e misure di prevenzione

Alla luce dei fatti accertati, i tre giovani sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di danneggiamento aggravato. Il Questore della provincia, Marco Odorisio, ha inoltre disposto nei confronti del diciottenne con precedenti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale, attivando la Divisione Polizia Anticrimine.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio portate avanti dalla Questura, con particolare attenzione alle aree dismesse e agli edifici abbandonati, spesso teatro di atti di vandalismo e danneggiamento.

IPA