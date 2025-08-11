Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sabato 9 agosto, un vasto incendio ha interessato le contrade Sant’Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato. Mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella erano impegnate nelle operazioni di spegnimento, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per individuare il presunto responsabile del rogo. Le indagini si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada. Nel giro di qualche ora un 58enne è stato rintracciato presso la propria abitazione e dichiarato in stato di arresto, in attesa dell’udienza di convalida.

Quel rogo, come riporta Il Mattino, è stato drammatico non solo per aver ridotto in cenere diversi ettari tra le contrade Eusebio e Bosco, ma anche perché un anziano che si era prodigato per spegnere le fiamme è deceduto a causa di un infarto poco dopo essere rientrato a casa. Si tratta del 74enne Pasquale Dello Iacono, sempre di Montemiletto. Il fuoco si era avvicinato al suo terreno e lui aveva deciso di dare una mano alle squadre antincendio per circoscrivere il rogo. Quando è rientrato nella sua abitazione si è sentito male. Un malore che non gli ha lasciato scampo.