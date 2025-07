Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Salgono a tre i Canadair impegnanti nel vasto incendio che sta devastando le campagne attorno a Cala Liberotto, una delle più rinomate spiagge della costa di Orosei, nel Nuorese. Per evitare che le fiamme possano saltare la statale 125 e arrivare alla pineta di Sos Alinos, dove vi sono numerose case a uso turistico, residence e un campeggio, la macchina antincendi è impegnata sin da questa mattina con diversi mezzi e uomini: 5 squadre dei Vigili del fuoco con 13 mezzi al seguito, oltre al Corpo forestale, barracelli, Agenzia Forestas e protezione civile. In volo anche due elicotteri. Nel frattempo, si è aperto in Sardegna un sesto fronte di fuoco: il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di San Cosimo su un incendio nelle campagne di Tortolì, in località Foddeddu.