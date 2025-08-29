Devastante incendio in Salento e centinaia di persone evacuate, quali zone sono state colpite

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grosso incendio di macchia mediterranea in Salento, tra Torre Chianca e Torre Rinalda, e alle marine di Lecce, all’altezza di Spiaggiabella. Le fiamme hanno aggredito l’area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio avvicinandosi a numerose abitazioni e strutture ricettive. Evacuate centinaia di persone, tra turisti e residenti. Sul posto stanno operando due Canadair decollati da Lamezia Terme, oltre a squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Incendio in Salento tra le marine di Torre Chianca e Spiaggiabella

Le fiamme, spinte dal vento, si sono propagate nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, intorno alle ore 17:30. L’allarme è scoppiato quando il cielo sopra i lidi Kalù e Pole Pole si è annerito e sugli ombrelloni ha cominciato a depositarsi la fuliggine.

In particolare, l’incendio ha coinvolto alcune aree di Lecce, quelle tra le marine di Torre Chianca e Spiaggiabella, lambendo l’area protetta del Parco di Rauccio.

Cerchiata in rosso sulla mappa la zona colpita dall'incendio

Il fuoco si è via via avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni e ad alcune strutture ricettive. Al momento sono circa 300 le persone evacuate.

Sul posto stanno agendo senza sosta gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile che stanno provando a contenere il rogo. In cielo stanno operando due Canadir.

Caos ai parcheggi e bagnanti in fuga, strada provinciale bloccata

La strada provinciale 133 risulta bloccata nella zona in cui si sono sprigionate le fiamme. Non appena i bagnanti si sono accorti dell’emergenza, hanno raggiunto i loro mezzi.

In prossimità dei parcheggi è stato il caos, a causa dell’impossibilità di immissione sulla strada provinciale.

Situazione critica al Parco regionale Bosco

La situazione è critica e si teme per la fauna e la flora dell’area naturale del Parco regionale Bosco, patrimonio di grande valore ambientale.

Si stima che le operazioni di spegnimento potrebbero richiedere diverse ore, data la vastità del rogo e le difficili condizioni meteo.

Le autorità raccomandano ai cittadini di non avvicinarsi all’area colpita dalle fiamme e di seguire le indicazioni ufficiali. L’origine dell’incendio è ancora in fase di accertamento.