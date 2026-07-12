Devastante incendio in un pub di Bangkok in Thailandia, almeno 27 morti: l’esplosione e poi le fiamme

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un incendio ha distrutto un pub a Bangkok, in Thailandia, nelle prime ore di lunedì mattina (ora locale), causando la morte di almeno 27 persone. I video diffusi online dai soccorritori mostrano le fiamme avvolgere l’ingresso del locale, nella zona nord della capitale, mentre decine di persone tentano di mettersi in salvo tra una densa colonna di fumo nero. Il rogo è divampato nella zona di Chatuchak.

Incendio in un pub, almeno 27 morti

Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, intervenuto sul posto, ha confermato il bilancio delle vittime e riferito che diversi feriti sono stati trasportati in ospedale. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire.

Secondo le fonti locali, il rogo è stato domato, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Secondo quanto riportato dall’Associated Press Online, i morti sarebbero almeno 27.

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Cause dell’incendio ancora da chiarire

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire.

Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha riferito che, secondo la testimonianza di un musicista che si stava esibendo nel pub, poco prima del rogo sarebbe stato notato del fumo provenire da un interruttore vicino al palco.

Dopo un blackout, si sarebbe verificata un’esplosione e il locale sarebbe stato rapidamente invaso da un denso fumo. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni nella parte posteriore del pub.

Il video mostra le fiamme uscire dal locale

L’incendio, segnalato intorno alla mezzanotte locale, è stato domato dai vigili del fuoco dopo circa mezz’ora.

I filmati diffusi dai soccorritori mostrano le fiamme uscire dall’ingresso del pub Na Ladprao, nella zona nord di Bangkok, mentre alcune persone tentano di fuggire e una colonna di fumo nero si alza sopra la capitale thailandese.

Le immagini circolate online hanno ricordato a molti utenti italiani quanto accaduto lo scorso Capodanno al Constellation di Crans Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite a causa di un incendio i cui responsabili sono ancora in fase di accertamento.