Devastante incidente stradale a Yellowstone con 7 morti e 8 feriti, tra le vittime una donna italiana

Tragico incidente stradale vicino al Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti d’America. Un pick-up si sarebbe scontrato con un bus turistico con a bordo diversi viaggiatori stranieri. L’impatto è stato devastante ed avvenuto su un’autostrada che conduce al Parco. Drammatico il bilancio in termini di decessi e feriti: 7 i morti, tra cui una turista italiana nata a Milano.

Yellowstone, incidente tra bus e pick-up: tra i morti una donna italiana

A confermare che una turista italiana è tra le vittime dell’incidente è la Farnesina. La donna era nata a Milano. Assieme a lei hanno perso la vita altre 6 persone, 8 quelle ferite, come riferito dalla Polizia di Stato dell’Idaho.

Le autorità non hanno ancora reso nota la causa esatta dell’incidente. L’autista del pick-up, un Dodge Ram, è stato identificato come Isaiah Moreno, 25 anni di Humble in Texas. Il giovane è deceduto nello schianto. Le altre 5 vittime, oltre alla nostra connazionale, sono di nazionalità cinese.

“A causa della complessità dell’incidente, l’identificazione di tutte le persone coinvolte e la notifica dei loro familiari più prossimi richiederanno tempo”, ha fatto sapere la polizia attraverso un comunicato.

La prima frammentaria ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime frammentarie informazioni, il Dodge Ram stava percorrendo l’autostrada in direzione ovest, mentre il bus turistico stava viaggiando in direzione est, verso il Parco di Yellowstone. A bordo di quest’ultimo c’erano 14 persone.

Le immagini impressionanti pubblicate sui media locali mostrano il pick-up rosso ridotto a un cumulo di lamiere e un pulmino avvolto dalle fiamme.

Il Consolato generale cinese a San Francisco ha spiegato che cinque cittadini della Cina sono deceduti nell’incidente, e altri 8 sono rimasti feriti.

L’agenzia ufficiale Xinhua ha scritto che “il consolato ha espresso le sue più sentite condoglianze per le vittime e sentita vicinanza alle persone ferite e alle famiglie colpite” da quanto avvenuto.

Yellowstone, ogni anno milioni di turisti

La strada in cui è avvenuto l’incidente è spesso trafficata in quanto porta a uno degli ingressi principali del famoso parco che ogni anno riceve milioni di turisti.

Yellowstone, che è il primo parco nazionale istituito negli Usa, spazia tra il Wyoming, l’Idaho e il Montana ed al suo interno possono essere ammirati fenomeni geotermici unici, quali sorgenti termali, pozze di fango, sorgenti di vapore e circa la metà dei geyser attivi del mondo, tra cui l’Old Faithful.