Devastante terremoto di magnitudo 6 in Afghanistan, centinaia di morti e decine di case sommerse dalle macerie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia in Afghanistan. Il Paese asiatico è stato colpito nella zona orientale da un forte terremoto di magnitudo 6. Drammatico il primo bilancio: sono oltre 62o i morti e almeno 1.500 le persone ferite, come riferito dal ministero dell’Interno talebano. Le squadre di emergenza stanno trovando difficoltà a prestare soccorso in quanto diverse aree risultano isolate a causa del sisma che ha colpito diverse città nella provincia di Kunar.

Terremoto di magnitudo 6 in Afghanistan

“Il numero di vittime e feriti è elevato, ma visto che l’area è di difficile accesso, le nostre squadre sono ancora sul posto”, ha dichiarato il portavoce del ministero della Salute afgano, Sharafat Zaman. Decine di case sono state sommerse dalle macerie.

L’Autorità per la Gestione dei Disastri di Kunar ha dichiarato che i deceduti e i feriti sono stati registrati nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

Zaman ha aggiunto che in molte aree i soccorritori non sono ancora in grado di rendere noti i dati sulle vittime e che “si prevede che i numeri cambieranno”.

Fonti del governo talebano hanno sono in contatto con la Bbc e riferiscono che “decine di case sono sotto le macerie“. Una delle aree più colpite è la valle di Mazar, che confina con il Pakistan.

Volontari si precipitano in ospedale per donare il sangue

La valle si trova in una zona montuosa. Il sisma ha causato delle frane che hanno bloccato diverse strade, rendendo le operazioni di soccorso possibili solamente per via aerea.

Nella provincia di Nangahar, decine di volontari si sono precipitati negli ospedali per donare il sangue.

Notizia in aggiornamento…