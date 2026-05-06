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La polizia di Nuoro ha arrestato questa mattina due uomini ritenuti di far parte della banda di rapinatori che per mesi ha imperversato nel Nuorese assaltando furgoni portavalori e bancomat. Il gruppo è stato sgominato dagli agenti della Questura di Nuoro lo scorso novembre con un’operazione che aveva portato all’arresto di sette persone, accusate di numerosi colpi. Oggi hanno arrestato e trasferito in carcere altri due membri di quella banda, accusati anche di diversi furti di auto e furgoni, nelle province di Nuoro, Oristano e Sassari, mezzi poi utilizzati per i loro assalti.