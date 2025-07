Devastanti incendi in Sardegna, le zone coinvolte: colpiti centri abitati, ferrovie e strade

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono scoppiati dei devastanti incendi nel Sud Sardegna, a Villacidro e Serramanna-Samassi. Alcuni roghi hanno coinvolto centri abitati, ferrovie e strade. A Villacidro sono state evacuate un’azienda agricola e tutte le strutture vicine, oltre ad alcune case di campagna. In azione le squadre a terra e i mezzi aerei che stanno provando a domare il più in fretta possibile le fiamme e a salvare le strutture.

A fuoco il Sud Sardegna, incendi devastanti tra Villacidro e Serramanna-Samassi

I roghi hanno cominciato a svilupparsi nel pomeriggio di venerdì 25 luglio. In azione due Canadair, cinque elicotteri della flotta regionale, compreso il Superpuma, e due elicotteri dell’Aeronautica, che hanno la possibilità di operare fino a quando ci sarà luce.

A terra sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile, il Corpo forestale i volontari e i carabinieri.

ANSA Un’immagine degli incendi

Le operazioni di spegnimento non sono assolutamente facili per via delle forti raffiche di vento di maestrale che soffia a circa 30 km/h.

Si tratta di roghi giganteschi, visibili a chilometri di distanza. Come riferisce l’Ansa, le fiamma assomigliano a un unico gigantesco fronte del fuoco tra Serramanna e Serrenti.

Evacuate alcune case. In totale sono circa venti le persone che sono state messe in salvo e portate in sicurezza da un cantiere comunale e una scuola lambita dalle fiamme.

Il sindaco Littera: “Lotta a fuoco”

“Abbiamo ancora il centro abitato invaso dal fumo – ha spiegato all’Ansa il sindaco Gabriele Littera – la lotta al fuoco prosegue”.

Gli elicotteri della flotta regionale per ore hanno lanciato bombe d’acqua sull’area interessata dagli incendi nel tentativo di limitare l’espansione della linea del fuoco.

Gli altri roghi scoppiati sull’isola

Sono in fase di spegnimento o sono sotto controllo gli altri roghi divampati in giornata. In totale, il corpo forestale regionale ha registrato 29 incendi sul territorio sardo, sette dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

In particolare, ha innescato disagi e problemi anche l’incendio divampato tra Decimomannu e Villaspeciosa, che ha obbligato i militari dei carabinieri a disporre, in via precauzionale, la temporanea chiusura della statale 130.

La circolazione è stata poi ripristinata. Altri roghi si sono registrati a Birori, Girasole e Tortolì, nel centro Sardegna.