Due arresti e tredici denunce sono il risultato delle indagini seguite ai violenti scontri avvenuti durante la manifestazione contro il Ddl sicurezza, svoltasi il 17 maggio scorso a Catania. Gli episodi di devastazione e aggressione sono stati attribuiti a una frangia del corteo che si è resa protagonista di lanci di oggetti e atti vandalici contro le forze dell’ordine e le strutture cittadine.

Le indagini della Digos dopo la manifestazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la manifestazione era stata organizzata dalla “Rete no Ddl sicurezza Catania”. Nel corso dell’evento, una parte dei manifestanti si è separata dal gruppo principale, iniziando a lanciare oggetti contro i reparti della Polizia di Stato impegnati nella gestione dell’ordine pubblico. Tra gli oggetti scagliati vi erano pietre, bombe carta e ordigni incendiari, successivamente analizzati dagli specialisti del Nucleo artificieri e classificati come dispositivi ad alto potenziale deflagrante, quindi estremamente pericolosi.

La dinamica degli scontri e i danni provocati

La situazione è degenerata quando i manifestanti più violenti hanno costruito una rudimentale base di lancio per una batteria di petardi. Uno di questi ha colpito un agente alla nuca, causando momenti di forte tensione. L’azione di devastazione è proseguita lungo il percorso della manifestazione: individui incappucciati hanno utilizzato pietre e martelli per danneggiare grosse vetrate e lastroni di marmo di negozi e alberghi. Nel frattempo, i passanti si sono dati alla fuga, impauriti dalla violenza degli scontri.

Atti vandalici e tentativi di sabotaggio

Oltre ai danni materiali, sono state imbrattate le mura di palazzi, abitazioni ed edifici pubblici con scritte minacciose come “uccidi gli sbirri” e “secondino assassino”. In alcuni casi, i responsabili hanno tentato di distruggere le telecamere di sorveglianza per mettere fuori uso i sistemi di videosorveglianza, cercando così di ostacolare l’identificazione dei partecipanti ai disordini.

L’identificazione dei responsabili

Nei giorni successivi, gli investigatori della Digos hanno analizzato il materiale video raccolto, confrontando le immagini riprese prima e dopo la manifestazione. Nonostante la frangia più pericolosa del corteo fosse composta da persone travisate con cappucci, giacche e pantaloni identici, gli agenti sono riusciti a individuare e sanzionare i presunti responsabili delle violenze.

Arresti e denunce: i dettagli

Gli arrestati sono stati identificati come leader di movimenti anarcoinsurrezionalisti attivi a Catania e Bari. Per una terza persona, destinataria di una misura cautelare in carcere, è stato emesso un mandato di cattura europeo, poiché al momento dell’operazione si trovava all’estero.

Le accuse specifiche

Tra i tredici denunciati, uno è stato accusato di rapina e lesioni ai danni di un pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe aggredito un agente della polizia locale di Catania e gli avrebbe strappato dalle mani la paletta di ordinanza.