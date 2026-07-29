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È scattato un arresto in seguito a un episodio avvenuto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove un uomo di 38 anni è stato fermato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio, dopo aver creato disordini per essere visitato con priorità rispetto agli altri pazienti.

La situazione al pronto soccorso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa. Gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Dante, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati da una segnalazione giunta alla Sala Operativa. La richiesta di intervento riguardava una persona che stava creando problemi all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo in evidente stato di agitazione. Un medico del presidio ospedaliero si è avvicinato agli agenti, spiegando che il soggetto aveva ostacolato lo svolgimento di diversi esami sanitari, bloccando di fatto il normale funzionamento del pronto soccorso. Il motivo? Pretendeva di essere curato prima degli altri pazienti, senza rispettare le procedure e le priorità stabilite dal personale sanitario.

La colluttazione e l’arresto

Gli agenti sono riusciti inizialmente a calmare l’uomo, che è stato poi visitato e dimesso. Tuttavia, una volta fuori dall’ambulatorio, il 38enne ha ripreso a comportarsi in modo violento e offensivo nei confronti degli operatori, rivolgendosi a loro con frasi ingiuriose. La situazione è degenerata fino a una colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto dagli agenti presenti.

I reati contestati

Per quanto accaduto, il soggetto è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio, in quanto il suo comportamento ha impedito il regolare svolgimento delle attività sanitarie e ha messo in difficoltà sia il personale medico che gli altri pazienti presenti.

IPA