Di Battista attacca Schlein e Conte, "il mondo va a fuoco e questi pensano alle primarie"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alessandro Di Battista contro governo e opposizioni. Ospite a Dimartedì, l’ex parlamentare cinquestelle dice che “di fronte alla più grande crisi europea” il governo Meloni “ancora una volta non fa niente”, mentre Schlein e Conte pensano alle primarie e a come farle: “una roba che allontana le persone”.

Di Battista contro il governo Meloni

Ospite a Dimartedì su La7 nella puntata del 20 ottobre, Alessandro Di Battista ha duramente criticato la risposta del governo Meloni alle violenze di Milano e alle proteste di autotrasportatori e agricoltori.

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni “sostanzialmente ancora una volta non fa niente“, ha detto, di fronte alla “più grande crisi europea, non italiana, non solo economica, politica, democratica e demografica, ma direi esistenziale”.

ANSA

Parla soltanto di “repressione” e delle violenze, “senza mai tentare di comprendere le cause, le ragioni“.

“È normale che tu parteggi per il tizio del negozio” a cui gli sfasciano le vetrine, ha aggiunto, ma poi ci sono gli autotrasportatori che dicono da anni al governo, inascoltati, “noi non mangiamo più”. “Io sto con loro”, ha detto di Battista.

“Quando sento il pescatore siciliano dire, io per poter tirare fuori dal porto la barca sono costretto a metterci 2.500 euro di gasolio, ma io sto dalla parte sua”.

“La violenza è ovunque”

“Parliamo di violenze e condanniamo le violenze”, continua l’ex deputato, ma la “violenza è ovunque”.

Sfasciare una vetrina è violenza, come lo sono “tre morti al giorno sul lavoro“.

“Chiedere ancora una volta dopo decenni agli operai dell’Ilva di scegliere tra portare uno stipendio micranioso a casa o ammalarsi di cancro, è violenza o no?”.

Di Battista attacca Schlein e Conte

Dalla maggioranza all’opposizione, Di Battista non lesina critiche anche al centrosinistra, che in questa complessa situazione pensa alle primarie in vista delle prossime elezioni.

Schlein e Conte “li sento parlare essenzialmente delle regole, neanche delle primarie, farle o non farle, ma di come farle”. “Una roba che, come dire, allontana le persone”, conclude.