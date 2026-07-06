Di Battista e le voci sulla candidatura alle elezioni 2027 con Schierarsi, le reazioni da Conte a Renzi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alessandro Di Battista sembra confermare la sua possibile candidatura alle elezioni 2027. Intanto l’ex parlamentare e tra i protagonisti del Movimento 5 Stelle della prima ora, ha fondato l’associazione Schierarsi alla quale hanno aderito diversi grillini e che porta avanti campagne che ricordano lo spirito del M5S agli esordi. Come riporta Il Foglio, il giornalista avrebbe lasciato intendere che l’ipotesi di candidarsi è più che una suggestione.”Ci stiamo pensando”, avrebbe detto.

Alessandro Di Battista si candida?

Alessandro Di Battista è attualmente impegnato tra monologhi teatrali e ospitate tv e non ha mai risposto esplicitamente alla domanda se avesse intenzione di candidarsi alle politiche 2027.

In una diretta streaming con il collega opinionista Andrea Scanzi ha però ammesso di stare valutando l’opportunità di presentarsi alle prossime elezioni.

ANSA

Come riporta Il Manifesto, Dibba potrebbe puntare a raccogliere consensi nella vasta area dell’astensione, oltre la destra e la sinistra. L’ex deputato dice di avere ottimi rapporti personali con Giuseppe Conte ma di non prender neppure in considerazione la possibilità di stare in una coalizione con il partito democratico che considera il principale nemico ed espressione dell’establishment più della destra.

Parlando con Scanzi, Di Battista ha assicurato che attualmente conduce la vita che ha “sempre sognato” potendo disporre dei suoi tempi, realizzare reportage e proseguire con il suo lavoro di monologhista.

Il possibile partito di Di Battista

Nonostante sia soddisfatto della sua quotidianità, l’ex parlamentare ha ammesso di essere tentato dalla possibilità di scendere in campo anche su pressione di molti di quelli che lo seguono in Schierarsi che, racconta, rivendicano la loro opportunità in politica.

Attualmente l’associazione è impegnata nella raccolta di firme per un referendum popolare per abolire il finanziamento pubblico all’editoria.

Questa campagna, ha affermato Di Battista, viene utilizzata da Schierarsi anche per testare la propria forza di mobilitazione.

Sempre come riporta Il Manifesto, l’idea, ha spiegato l’ex parlamentare, è che se ci si dovesse presentare ed entrare in parlamento si possano fare battaglie di lungo periodo, “anche di tipo politico-culturale” e rigorosamente dall’opposizione.

Le reazioni al ritorno di Dibba in politica

Intanto iniziano ad arrivare i commenti dei politici al possibile ritorno di Di Battista. A “Live” di Sky TG24, Matteo Renzi ha detto: “Io credo che Di Battista non si alleerà” al centrosinistra. “A mio giudizio se se la sente fa benissimo a candidarsi. Nel 2027 faremo i conti e vedremo se” la sua forza politica, “Schierarsi”, farà un risultato. A me non preoccupa, se la linea che dobbiamo seguire è quella di Di Battista sulla politica estera io non sono d’accordo”.

Sempre a “Live” di Sky TG24 è intervenuto anche Giuseppe Conte sottolineando che l’ex parlamentare M5S “non sarà mai un nemico per me”.

“Di Battista lo stimo molto, è una persona che sta facendo molto in termini di comunicazione – ha aggiunto – siamo abbastanza vicini su molte delle posizioni che lui prende. Se vorrà fare un partito, sarà lui a deciderlo. Dovete fare la domanda a lui, non a me”.