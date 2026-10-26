Di Battista elogia Meloni e attacca Di Maio, la premier "è stata umana" mentre l'ex M5S "una delusione"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Intervenuto al podcast Vox On Air, Alessandro Di Battista è tornato sul ricovero a Cuba per un tumore al cervello, rivelando di aver avuto paura di morire in un ospedale privo di acqua e luce. L’ex deputato ha speso parole di elogio per Giorgia Meloni, definendola “umana” per averlo rassicurato contro le fake news dei giornali, mentre ha attaccato Luigi Di Maio parlando di “delusione umana e politica”.

Di Battista, dal ricovero a Cuba alle parole di Giorgia Meloni

Durante la sua intervista a Vox On Air, Alessandro Di Battista ha ripercorso i drammatici giorni in cui è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza all’Avana per la rimozione di un tumore cerebrale: “A Cuba ho avuto proprio paura di non rivedere i miei figli, avevo paura di morire”, ha confidato l’ex parlamentare, sottolineando le condizioni in cui ha operato la struttura sanitaria, rimasta senza acqua e luce.

Di Battista ha attaccato la stampa per la diffusione di notizie prive di fondamento, annunciando di aver presentato diverse querele contro chi lo aveva dato per morto per esigenze di clickbait, ed ha poi parlato di Giorgia Meloni.

Di Battista Meloni Di Maio

La premier lo avrebbe contattato telefonicamente per tranquillizzarlo sul clamore mediatico: “Si rendeva conto della situazione, voleva togliermi questa preoccupazione ed è stata umana“.

Le critiche a Luigi Di Maio

Nel corso dell’intervista c’è stato ampio spazio per l’ex compagno di partito ed ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Di Battista non ha nascosto l’amarezza per le scelte compiute negli anni dal collega, parlando di una “delusione umana e politica” che ha raffreddato un legame che andava ben oltre la semplice colleganza: “Eravamo diventati più che amici, ma molte cose che ha sostenuto le ha fatte più per convenienza che per convinzione”.

Tuttavia, il momento della malattia ha permesso un riavvicinamento tra i due. Di Maio si è infatti dimostrato presente e di supporto durante la fase di emergenza sanitaria, un gesto che Di Battista ha apprezzato: “In questa fase mi ha dato una mano, per me è tutta acqua passata”.

L’addio definitivo al M5S

Di Battista si è infine soffermato sulla sua esperienza tra i banchi della Camera dei Deputati, descrivendo l’ambiente parlamentare come una struttura studiata “per farti staccare dalla realtà“.

Citando il cosiddetto “corridoio delle anime perdute”, l’ex esponente grillino ha ironizzato sulle dinamiche dei palazzi del potere, volti a far credere ai rappresentanti eletti di “essere i migliori del popoluccio”. Ripercorrendo la sua parabola all’interno del Movimento 5 Stelle, ha spiegato le ragioni della rottura definitiva.

Se l’alleanza con la Lega nell’esecutivo gialloverde era stata considerata un passaggio strategico per approvare provvedimenti utili, l’ingresso nel governo presieduto da Mario Draghi ha rappresentato l’elemento insuperabile che ha decretato il suo addio al Movimento: “Quello è stato per me il punto di non ritorno”.