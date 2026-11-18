Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giorgia Meloni sembra Alberto Sordi in Un americano a Roma che diceva “perché io c’ho avuto la scarlattina, se no…”. Così con una battuta Alessandro Di Battista va all’attacco di premier e governo sulla nuova legge di Bilancio, affermando che “non hanno una lira e non sanno che cosa fare”. “Brancolano nel buio e danno colpa a quelli che c’erano prima, alla mancanza di tempo o alla scarlattina”, dice l’ex parlamentare del M5S.

Di Battista paragona Giorgia Meloni ad Alberto Sordi

Ospite a Dimartedì su La7, Alessandro Di Battista torna ad attaccare il governo Meloni sulla legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Commentando le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle difficoltà relative alla Manovra 2027, l’ex deputato la paragona al personaggio di Alberto Sordi nel film Un americano a Roma.

“Sembra Alberto Sordi che diceva ‘perché io c’ho avuto la scarlattina, se no…'”, dice Di Battista. “Hanno avuto tanto tempo, una maggioranza schiacciante” per fare tutto quello che volevano”, aggiunge, ma “il problema è che non c’erano i soldi”, per questo hanno tirato fuori di nuovo il condono edilizio, che “chiaramente favorisce l’illegalità”.

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“Non hanno una lira e non sanno che cosa fare“, afferma, “perché non sono riusciti a prendere i soldi dove c’erano”, “si sono dissanguati per Kiev” e “oggi brancolano nel buio e danno colpa a quelli che c’erano prima, alla mancanza di tempo o alla scarlattina”.

Di Battista contro il governo Meloni

Commentando i dati sull’inflazione, Di Battista dice che quando Meloni è diventata presidente del Consiglio “in Italia era difficile vivere, oggi dopo quattro anni di governo e di scelte sbagliate, dal mio punto di vista soprattutto in politica estera, è difficile sopravvivere“.

Secondo Di Battista “c’è tanta approssimazione” nel governo, parlando delle diverse misure prima annunciate e poi ritirate, da ultimo i tagli alla scuola. “Prima tagliano a scuola e lo negano”, dice, “Salvini poi interviene dicendo ‘non sapevo’ dei tagli della scuola, quindi evidentemente vengono votati i provvedimenti del Consiglio dei ministri senza neppure essere letti e poi fanno retromarcia perché hanno visto che le proteste si sarebbero inasprite ancora di più”.

Pochi risultati anche in politica estera secondo Di Battista: “Mi pare che Meloni sia accodata fondamentalmente sia alla Casa Bianca che a Bruxelles negli ultimi anni, fallendo clamorosamente. Quindi non vedo alcuna centralità dell’Italia sotto la Meloni, benché lo dica sua sorella”.

Tajani “del tutto impreparato”

Ancora su Meloni: “Scommettere su Trump” le “è andata bene perché ha vinto le elezioni”, ma poi le è andata male perché “oggi è l’uomo più detestato non soltanto in America ma probabilmente in tutto il mondo”.

Riguardo alla guerra in Ucraina, Di Battista va all’attacco del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Lo vedo del tutto impreparato a ricoprire quel ruolo in generale, figuriamoci in un momento in cui gli esteri sono al centro”.

“Se i miei figli avessero 20 anni ora io probabilmente li manderei via dall’Europa perché temo veramente un conflitto diretto con la Russia“, aggiunge l’ex parlamentare.