Di cosa è stato operato Giuseppe Conte e cos'è la neoplasia, diagnosi e trattamenti
Cos'è la neoplasia per cui è stato operato il leader del M5S Giuseppe Conte
Nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per la rimozione di una neoplasia. Gli esami successivi hanno poi confermato che si trattava di una formazione benigna. Il termine neoplasia è sinonimo di tumore e indica una massa di tessuto che cresce in modo anomalo. Ci sono numerosi tipi di neoplasie, con sintomi e trattamenti diversi, ma la principale distinzione è quella tra benigne e maligne.
- Di cosa è stato operato Giuseppe Conte
- Cos'è la neoplasia e la differenza tra benigna e maligna
- Quali sono i sintomi
- Diagnosi e cura delle neoplasie
Di cosa è stato operato Giuseppe Conte
“Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa”. Così Giuseppe Conte ha raccontato dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi, che lo ha tenuto lontano dalla vita pubblica.
Il leader del M5S ha rivelato di essere stato operato d’urgenza per la rimozione di una neoplasia scoperta poco tempo fa durante un controllo.
La massa asportata si è poi rivelata benigna, come confermato dagli esami successivi all’intervento.
Cos’è la neoplasia e la differenza tra benigna e maligna
Il termine neoplasia significa comparsa di una neoformazione ed è un sinonimo di tumore: indica la crescita incontrollata di cellule nelle quali sono avvenute mutazioni del DNA.
Esiste un’ampia varietà di tumori, classificabili tra le varie cose in base al tessuto o all’organo in cui si formano, alla loro grandezza ed estensione.
La distinzione principale è però quella relativa all’aggressività, tra neoplasie benigne e maligne.
La neoplasia è benigna quando dalla massa non si verifica alcuna diffusione delle cellule tumorali in altre parti dell’organismo.
Mentre è maligna quando è presente la circolazione delle cellule tumorali in altri tessuti e organi, che portano alla formazione di metastasi.
Quali sono i sintomi
Le neoplasie possono manifestarsi con una serie di sintomi, estremamente variabili in base al tipo di tumore e al soggetto interessato.
Tra i tanti sintomi possibili, i principali sono:
- febbre, affaticamento, dolori
- cambiamenti della pelle
- abitudini intestinali che cambiano
- difficoltà nella espulsione delle feci, con possibile presenza di sangue
- aumento o diminuzione di peso inspiegabili
- aumento o diminuzione dell’appetito
- raucedine o tosse fastidiosa, affanno
- sudorazione notturna inspiegabile
- mal di testa persistente, disturbi nei movimenti e della memoria.
Diagnosi e cura delle neoplasie
Per diagnosticare una neoplasia servono una serie di esami, da quelli per individuare la massa tumorale ai test per stabilire l’aggressività.
Per quanto riguarda la cura, ci sono diverse terapie possibili, spesso da combinare assieme, in base al tipo di tumore e al suo stadio:
- intervento chirurgico
- chemioterapia
- radioterapia
- terapia ormonale
- immunoterapia
- farmaci biologici
Stando ai dati AIRC, la sopravvivenza media a 5 anni dalla diagnosi di una neoplasia maligna è del 59,4% per gli uomini e del 65% per le donne.