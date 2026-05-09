Di cosa è stato operato Giuseppe Conte e cos'è la neoplasia, diagnosi e trattamenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per la rimozione di una neoplasia. Gli esami successivi hanno poi confermato che si trattava di una formazione benigna. Il termine neoplasia è sinonimo di tumore e indica una massa di tessuto che cresce in modo anomalo. Ci sono numerosi tipi di neoplasie, con sintomi e trattamenti diversi, ma la principale distinzione è quella tra benigne e maligne.

Di cosa è stato operato Giuseppe Conte

“Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa”. Così Giuseppe Conte ha raccontato dell’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi, che lo ha tenuto lontano dalla vita pubblica.

Il leader del M5S ha rivelato di essere stato operato d’urgenza per la rimozione di una neoplasia scoperta poco tempo fa durante un controllo.

ANSA

La massa asportata si è poi rivelata benigna, come confermato dagli esami successivi all’intervento.

Cos’è la neoplasia e la differenza tra benigna e maligna

Il termine neoplasia significa comparsa di una neoformazione ed è un sinonimo di tumore: indica la crescita incontrollata di cellule nelle quali sono avvenute mutazioni del DNA.

Esiste un’ampia varietà di tumori, classificabili tra le varie cose in base al tessuto o all’organo in cui si formano, alla loro grandezza ed estensione.

La distinzione principale è però quella relativa all’aggressività, tra neoplasie benigne e maligne.

La neoplasia è benigna quando dalla massa non si verifica alcuna diffusione delle cellule tumorali in altre parti dell’organismo.

Mentre è maligna quando è presente la circolazione delle cellule tumorali in altri tessuti e organi, che portano alla formazione di metastasi.

Quali sono i sintomi

Le neoplasie possono manifestarsi con una serie di sintomi, estremamente variabili in base al tipo di tumore e al soggetto interessato.

Tra i tanti sintomi possibili, i principali sono:

febbre, affaticamento, dolori

cambiamenti della pelle

abitudini intestinali che cambiano

difficoltà nella espulsione delle feci, con possibile presenza di sangue

aumento o diminuzione di peso inspiegabili

aumento o diminuzione dell’appetito

raucedine o tosse fastidiosa, affanno

sudorazione notturna inspiegabile

mal di testa persistente, disturbi nei movimenti e della memoria.

Diagnosi e cura delle neoplasie

Per diagnosticare una neoplasia servono una serie di esami, da quelli per individuare la massa tumorale ai test per stabilire l’aggressività.

Per quanto riguarda la cura, ci sono diverse terapie possibili, spesso da combinare assieme, in base al tipo di tumore e al suo stadio:

intervento chirurgico

chemioterapia

radioterapia

terapia ormonale

immunoterapia

farmaci biologici

Stando ai dati AIRC, la sopravvivenza media a 5 anni dalla diagnosi di una neoplasia maligna è del 59,4% per gli uomini e del 65% per le donne.