Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Antonio Di Pietro ha commentato la notizia del suicidio di Gianni De Gennaro, riconoscendogli il fatto che "ha combattuto davvero la Mafia". Poi, però, Di Pietro ha aggiunto che, con la sua morte volontaria, è "come se in un libro mancasse una pagina, che De Gennaro ha preferito non raccontare".

Le parole di Di Pietro sul suicidio di De Gennaro

Antonio Di Pietro, intervistato da Quarta Repubblica, ha espresso tutto il suo "rispetto" per De Gennaro e per il dolore della sua famiglia: "Stiamo parlando di un uomo dello Stato, che ha combattuto la Mafia e l’ha combattuta davvero".

Di Pietro ha aggiunto: "Poi uno si deve chiedere: ‘Ma perché si è suicidato?‘. Sono persone che hanno fatto una scelta drammatica, ma è una loro scelta personale che va rispettata. Il problema è sul piano istituzionale: è come se in un libro mancasse una pagina. De Gennaro ha preferito andarsene via senza raccontarla ed è un peccato per la ricerca della verità".

Ancora l’ex magistrato: "Io non so cosa sapesse De Gennaro, cosa sapeva lo sa solo lui. Quello che so è che non ce lo può dire. De Gennaro, proprio perché ha combattuto davvero la Mafia, poteva dirci se c’è qualcuno che l’ha fermato e chi è".

L’inchiesta sul depistaggio che accusa De Gennaro

Gianni De Gennaro si è trovato accusato di depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino (oltre a 5 agenti della sua scorta). Per l’ex capo della Polizia, l’aggravante dell’accusa è quella di aver agevolato Cosa Nostra e di aver voluto occultare le responsabilità di chi sottrasse l’agenda rossa di Borsellino.

Alcuni giorni prima del suo suicidio i pm avevano richiesto il suo arresto, ma la richiesta è stata respinta dal giudice delle indagini preliminari.

In un’intercettazione telefonica del 28 marzo 2025 riportata dalla trasmissione Mediaset, De Gennaro ha detto: "A me quello che fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia".

Le parole di Di Pietro sull’agenda rossa di Borsellino

A proposito dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, Di Pietro ha dichiarato: "De Gennaro era chiamato a dover riferire cosa poteva sapere dell’agenda rossa. Il motivo per cui Paolo Borsellino è stato ucciso stava sicuramente scritto in quell’agenda, in quello che lui aveva fatto in quei 57 giorni che separano l’omicidio di Falcone dal suo omicidio".

"Lui stava cercando i rapporti tra Mafia, affari e politica", ha aggiunto l’ex magistrato.