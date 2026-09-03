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Due persone sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti in un ristorante del centro di Diamante (Cosenza), a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata del primo settembre. L’azione è stata coordinata dalla Procura di Paola e ha portato al sequestro di hashish e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Il controllo nel ristorante e la scoperta della droga

L’operazione è stata il risultato di una serie di controlli effettuati dal personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dal Commissariato di P.S. “Diamante“. Le attività si sono svolte sull’alta costa tirrenica, con il costante coordinamento della Procura di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi.

Durante uno dei controlli, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno di un noto ristorante situato nel centro di Diamante. Nel corso delle verifiche personali e nei locali della cucina, sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina. Parte della cocaina era già suddivisa in dosi pronte per essere cedute al dettaglio e nascosta in diversi punti del locale.

L’ausilio delle unità cinofile e il materiale sequestrato

Le sostanze stupefacenti sono state individuate anche grazie all’intervento delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Paola. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati diversi bilancini di precisione, risultati intrisi di droga, e buste per il sottovuoto. Tutto il materiale era riconducibile a un’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti, ben organizzata e sfruttando la copertura dell’attività di ristorazione.

Al termine delle operazioni, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Paola ha disposto per gli arrestati la misura precautelare degli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni. La misura è stata adottata in attesa dell’instaurazione del procedimento giudiziario.

Il contesto territoriale e la lotta allo spaccio

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli sul territorio dell’alta costa tirrenica, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la Procura di Paola, hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione, con particolare attenzione ai luoghi pubblici e agli esercizi commerciali.

IPA