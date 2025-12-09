Diana Canevarolo morta a Torri di Quartesolo, l'ipotesi del figlio sulla possibile rapina: il precedente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Qualche tempo prima di morire Diana Canevarolo “aveva notato dei ladri che si erano introdotti nel cortile” e i presunti malviventi, dopo aver notato la sua presenza, “si erano allontanati”. Questo aneddoto arriva da Nicolò, il figlio della 49enne rinvenuta agonizzante, in una pozza di sangue, nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza). “La finestra era chiusa, il tetto inaccessibile, non si è certo lanciata”, dice il giovane, che esclude l’ipotesi del suicidio. La donna è morta due giorni dopo all’ospedale.

Il racconto del figlio di Diana Canevarolo

Martedì 9 dicembre le telecamere di Ore14, il format condotto su Rai 2 da Milo Infante, hanno raggiunto Torri di Quartesolo (Vicenza) per ascoltare la testimonianza di Nicolò, il figlio di Diana Canevarolo trovata agonizzante il 4 dicembre nel cortile della sua abitazione, in una pozza di sangue.

Le dinamiche che hanno portato la donna a quelle circostanze sono ancora avvolte nel mistero. La mattina del 4 dicembre in casa c’erano il figlio e il compagno. I due si sono svegliati all’alba e hanno dato l’allarme.

In collegamento con Ore14 Nicolò, il figlio, racconta un fatto. Le sue parole: “Qualche tempo fa aveva notato dei ladri che si erano introdotti nel cortile“. Secondo il giovane, i malviventi si sarebbero allontanati una volta notata la presenza della donna.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella del suicidio. Un’ipotesi che il figlio, però, si sente di escludere: “La finestra era chiusa, il tetto inaccessibile, non si è certo lanciata”.

Il giallo di Torri di Quartesolo

I fatti risalgono all’alba di giovedì 4 dicembre. Quella mattina il compagno della donna, Vincenzo Arena, si è svegliato alle 5 per andare al lavoro. L’uomo ha subito notato che la porta della tavernetta in cui Diana dormiva era spalancata, un dettaglio che gli è subito sembrato anomalo.

Alle 5:30 Arena si è accorto che la 49enne giaceva agonizzante nel cortile del condominio. Alle 6:02 si è svegliato il figlio, Nicolò, che ha tentato un primo soccorso. La donna era in una pozza di sangue. Il figlio ha raccontato che sua madre era “completamente sdraiata verso l’alto, dritta”, e dal controllo del polso “non c’erano reazioni”. Quindi “abbiamo chiamato l’ambulanza”. Diana Canevarolo è morta due giorni dopo, il 6 dicembre, all’ospedale di Vicenza.

Le indagini

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal già menzionato suicidio alla caduta o dal primo piano – dove si trova l’abitazione – o dal tetto. Saranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e verrà disposta l’autopsia.

Un vicino racconta a Ore14:

Ho sentito del vociare. Ho aperto la finestra e ho guardato giù per controllare, siccome c’era anche la macchina di mio figlio parcheggiata e qui passa spesso gente, anche ubriaca. E ho sentito una persona adulta che parlava a voce alta. Ho percepito solo delle parolacce, ma non una voce di donna. Ho pensato fossero delle persone ubriache.