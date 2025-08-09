Diana Siminescu morta nell'incidente a Calvagese, individuata pirata della strada: "Pensavo fosse un sasso"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stata identificata la pirata della strada che ha travolto e ucciso Diana Siminescu, la 42enne morta nell’incidente a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Si tratta di una 24enne, alla guida dell’auto cercata dalla polizia stradale, che dopo aver investito la donna si è allontanata lasciando il corpo sul ciglio della provinciale. “Non mi sono accorta di nulla” avrebbe dichiarato agli agenti.

La responsabile dell’incidente a Calvagese

La pirata della strada è stata individuata grazie alla segnalazione del carrozziere, in cui il padre ignaro della 24enne aveva portato l’auto a riparare, per dei danni ai paraurti.

Dopo la diffusione della notizia della morte di Diana Siminescu, il meccanico aveva ricollegato l’incidente all’Audi A3 nera portata in officina. Proprio il modello che gli inquirenti avevano identificato dopo i primi rilievi e su cui stavano incentrando le ricerche.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il comune di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove Diana Siminescu è morta in un incidente

La versione della 24enne

Agli agenti che l’hanno rintracciata, la 24enne sarebbe apparsa sconvolta e ha dichiarato di non essersi resa conto di avere investito una persona, ma che credeva di aver colpito un sasso.

“Stavo rientrando a casa dal ristorante in cui lavoro. Pensavo di aver preso un sasso. Mi sono fermata poco distante rispetto al punto dell’impatto” sono state le sue parole, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

La ragazza è indagata a piede libero per omicidio stradale e fuga dal luogo dell’incidente.

La morte di Diana Siminescu

Diana Siminescu è morta nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, sulla provinciale 78, all’altezza della frazione di Carzago, nel comune del Bresciano.

Un tratto di strada privo di illuminazione e senza marciapiede, già scenario di altri incidenti. Secondo le ricostruzioni fatte dagli amici della vittima, la 42enne stava facendo rientro verso casa dopo una serata in un bar con alcuni amici, a poca distanza dalla sua abitazione a Calvagese, finita intorno alle 22.

Intorno a mezzanotte, un automobilista di passaggio aveva chiamato il 112 per segnalare la presenza di una persona a piedi in quel tratto pericoloso.

Siminescu, sposata con un poliziotto e madre di quattro bambini, è stata trovata senza vita intorno all’1.30 dopo la segnalazione di un altro automobilista, nel fossato al lato della strada, nel quale era stata sbalzata per l’impatto.