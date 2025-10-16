Diane Keaton morta di polmonite, l'annuncio della famiglia dell'attrice: era peggiorata all'improvviso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La famiglia di Diane Keaton, morta a 79 anni lo scorso 11 ottobre, ha fatto chiarezza sulla causa del decesso dell’attrice. In particolare, ha rivelato che la scomparsa è stata provocata da una polmonite che ha innescato un improvviso peggioramento delle condizioni di salute della diva californiana.

Diane Keaton morta a causa di una polmonite

I familiari dell’attrice hanno rilasciato una dichiarazione esclusiva a People, confermando che Diane Keaton è morta a causa di una polmonite.

“La famiglia Keaton è profondamente grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni. La nostra amata Diane è scomparsa per una polmonite l’11 ottobre”, si legge nella nota inviata a People.

ANSA Diane Keaton e Woody Allen

“Amava i suoi animali – hanno aggiunto i cari della diva – e si è sempre impegnata nel sostegno alla comunità delle persone senza fissa dimora. Qualsiasi donazione in sua memoria a un banco alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbe un omaggio meraviglioso e molto apprezzato.”

Le condizioni di salute dell’attrice si sono aggravate improvvisamente

A distanza di poche ore dalla notizia della morte, una fonte ha riferito, sempre a People, che l’attrice “è peggiorata improvvisamente, il che è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene”.

La sua morte “è stata inaspettata“, ha aggiunto la fonte, “soprattutto per una persona con così tanta forza e spirito”.

“Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”, ha concluso la fonte.

Nemmeno l’ex compagno e amico Woody Allen era al corrente del peggioramento della salute di Keaton. “Lui è rimasto sconvolto“, ha dichiarato una persona che ha sostenuto di conoscere bene il regista americano.

Polmonite: sintomi e rischi

La polmonite, come spiegato da Humanitas.it, è uno stato di infiammazione acuto del tessuto di uno o di entrambi i polmoni. I sintomi più comuni della malattia sono:

Tosse secca o con catarro denso e in alcuni casi emissione di sangue con la tosse stessa (emoftoe).

Febbre

Dolori al torace

Generico senso di malessere

Difficoltà respiratoria e sensazione di “fiato corto“

Perdita di appetito

Tachicardia

Sudorazione e brividi

Per chi viene colpito da polmonite batterica, la terapia principale è rappresentata dagli antibiotici. È inoltre importante riposare, bere molti liquidi e seguire attentamente le indicazioni del medico.

La polmonite batterica, di solito, non è contagiosa. Nonostante ciò, è consigliato di evitare il contatto diretto con persone fragili. In alcuni casi, quando la polmonite è grave o colpisce persone a rischio, può anche essere necessario il ricovero.