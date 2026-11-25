Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato in flagranza a Gallarate per una presunta violenza sessuale ai danni della compagna. La Polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto della donna, che ha riferito di essere stata aggredita e abusata in una cantina.

L’intervento della Polizia a Gallarate: uomo arrestato per violenza sessuale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato sono arrivati dopo la segnalazione della vittima e l’hanno incontrata mentre usciva dall’area condominiale. Dietro di lei c’era l’uomo indicato come responsabile dell’aggressione. La donna è stata accompagnata dal personale sanitario del 118 all’ospedale di Gallarate per gli accertamenti. Fin da subito ha manifestato la volontà di sporgere querela.

Il racconto della donna

La vittima ha riferito agli operatori di aver trascorso la notte con il compagno, con cui aveva una relazione da circa sei mesi. Nelle prime ore del mattino l’uomo avrebbe tentato un approccio sessuale. Dopo il rifiuto della donna, secondo quanto ricostruito, la situazione sarebbe degenerata: l’avrebbe colpita con pugni alla testa e poi avrebbe commesso la violenza sessuale.

La misura cautelare

La donna è stata dimessa dal Pronto soccorso con una diagnosi di trauma policontusivo e violenza sessuale. Per le lesioni le sono stati assegnati dieci giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato in flagranza e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. È stato trasferito alla Casa circondariale di Busto Arsizio.