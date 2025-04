Dichiara una nazionalità falsa, la polizia scopre addirittura che è un evaso: 41enne nei guai a Bolzano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino è stato arrestato a Bolzano per evasione e false generalità durante un controllo di routine della Polizia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel Parco delle Religioni mentre si aggirava con atteggiamento sospetto.

Il controllo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra “Volanti” hanno deciso di fermare un uomo di origine nord-africana che si aggirava nei paraggi del Parco delle Religioni in contatto con noti tossicodipendenti del capoluogo. Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato e, privo di documenti, ha fornito false generalità, dichiarando di essere algerino e incensurato.

Identificazione e precedenti

Accompagnato in Questura per l’identificazione, l’uomo è stato riconosciuto come J. S., un 41enne pregiudicato marocchino con precedenti per reati contro la persona. Era già colpito da una Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza emesso dal Questore di Reggio Emilia.

Ordinanza restrittiva e arresto

La situazione si è aggravata quando è emerso che dal mese di ottobre 2024 era stata emessa un’Ordinanza restrittiva agli arresti domiciliari dal Tribunale di Reggio Emilia, rendendo J. S. un evaso. Non è stato in grado di giustificare la sua presenza a Bolzano, dichiarando solo di aver contattato connazionali e trovato alloggi di fortuna.

Misure di prevenzione

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, J. S. è stato dichiarato in arresto per evasione e false generalità a Pubblico Ufficiale, e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di via Obbligatorio, con divieto di ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni.

