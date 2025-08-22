Dichiarata la carestia a Gaza, l'appello dell'Onu sulla guerra e le accuse di Israele sul rapporto "falso"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo tanti proclami e appelli alla fine è arrivato un ente che ha dichiarato ufficialmente che a Gaza c’è una carestia alimentare: si tratta dell’Onu, il cui organismo responsabile del monitoraggio della sicurezza alimentare ha parlato di “condizioni catastrofiche” e di rischi per oltre 132mila bambini. Attacco a Israele per i rapporti falsi sulla condizione della Striscia.

L’Onu dichiara la carestia a Gaza

Secondo il sistema di classificazione integrata della sicurezza alimentare (IPC), utilizzato dai governi e dalle agenzie umanitarie internazionali per identificare i livelli di fame nel mondo, è stata dichiarata carestia nella parte settentrionale della Striscia di Gaza.

L’ufficialità è arrivata direttamente dall’Onu, con il rapporto stilato proprio dall’Integrated Food Security Phase Classification, l’organismo che monitora la sicurezza alimentare e le dichiarazioni del responsabile umanitario Tom Fletcher.

ANSA Il capo degli aiuti umanitari dell’Onu, Tom Fletcher, che ha parlato della carestia a Gaza e delle gravissime responsabilità di Israele

Proprio in risposta al rapporto, il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, ha affermato che la carestia era del tutto evitabile, affermando che il cibo non poteva arrivare nel territorio palestinese “a causa dell’ostruzione sistematica da parte di Israele”.

L’accusa a Israele

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “proprio quando sembra che non ci siano più parole per descrivere l’inferno di Gaza, ne è stata aggiunta una nuova: ‘carestia’”.

Guterres ha parlato di “un disastro provocato dall’uomo, un’accusa morale e un fallimento dell’umanità stessa”, attribuendo anche chiare responsabilità: “Israele ha obblighi inequivocabili ai sensi del diritto internazionale, tra cui il dovere di garantire cibo e forniture mediche alla popolazione”.

Invece, come chiarito dal capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, la carestia non è altro che “il risultato diretto delle azioni intraprese dal governo israeliano”, che ha “illegalmente limitato” l’ingresso degli aiuti.

