Diciannovenne aggredita in Corso Como a Milano denuncia uno stupro da parte di uomo "conosciuto in discoteca"

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Una diciannovenne è stata soccorsa all’alba in Corso Como a Milano e ha denunciato uno stupro da parte di un uomo conosciuto poco prima in discoteca. La violenza sarebbe avvenuta nel retro del locale, dove i due si sarebbero appartati. La vittima è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per essere visitata dagli esperti del Soccorso violenze sessuali dell’ospedale.

Lo stupro in Corso Como

Una ragazza di 19 anni è stata soccorso intorno alle 5 del mattino del 16 agosto in Corso Como a Milano.

La giovane ha raccontato ai carabinieri di aver subito uno stupro da parte di un uomo dell’Est Europa conosciuto durante la serata trascorsa nel privè della discoteca Hollywood.

ANSA

I due avrebbero bevuto insieme diversi alcolici e poi si sarebbero appartati sul retro del locale. Lì, secondo il resoconto della ragazza, l’uomo però avrebbe abusato di lei contro la sua volontà.

L’intervento dei soccorsi

Alle 5.14 del 16 agosto è arrivata la chiamata al 112 e i soccorsi si sono precipitati in corso Como pochi minuti dopo.

La giovane vittima avrebbe immediatamente raccontato della violenza subita che ha fatto attivare l’intervento dei carabinieri.

La diciannovenne è stata trasportata con un’ambulanza alla clinica Mangiagalli per essere visitata dagli esperti del Soccorso violenze sessuali dell’ospedale.

Ora gli investigatori attendono l’esito degli esami dei medici e la formalizzazione della denuncia da parte della giovane.

Le indagini sullo stupro alla 19enne

Gli investigatori dell’Arma, partendo proprio dal racconto della ragazza stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La giovane potrebbe essere risentita nelle prossime ore, così come il personale del locale nella speranza di dare rapidamente un nome al presunto violentatore.

La 19enne era andata nella discoteca Hollywood con un gruppo di amiche. A un passante che l’ha trovata in stato di choc in corso Como all’angolo con via de Tocqueville ha raccontato: “Aiuto, mi hanno violentata“.

Ai carabinieri ha poi detto di aver conosciuto un uomo sui quarant’anni che l’avrebbe violentata quando i due si sono appartati.

I carabinieri stanno sentendo anche le amiche della ragazza e tutti i possibili testimoni.