Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dieci cavalli liberi per le strade di Bergamo sono stati messi in sicurezza dalla Polizia. Gli animali, intercettati ieri dagli equipaggi delle Volanti, rischiavano di raggiungere la carreggiata e mettere in pericolo automobilisti e se stessi. Gli agenti, nonostante l’operazione insolita, hanno gestito al meglio la situazione, evitando incidenti ed episodi pericolosi.

L’intervento degli agenti a Bergamo e il recupero dei cavalli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i cavalli, tutti di grossa taglia, sono stati avvistati in via Correnti. Da lì hanno imboccato via Martinella, in direzione di via Corridoni, avvicinandosi alla viabilità stradale.

Per evitare che gli animali finissero sulla carreggiata, gli agenti li hanno indirizzati verso la pista ciclabile che costeggia la linea TEB. Con pazienza e attenzione, li hanno poi guidati fino a un’area cani recintata, dove sono stati messi in sicurezza.

Operazione insolita

L’intervento, insolito per gli equipaggi delle Volanti, ha richiesto prontezza e capacità di gestire il gruppo. La manovra ha scongiurato possibili incidenti e ha permesso di riportare la situazione alla tranquillità. Gli animali sono stati infine condotti in un luogo protetto, senza che tornassero sulla strada, a Bergamo.