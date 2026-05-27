Dieci persone arrestate vicino Napoli per ripetuti furti e altri reati: il video del blitz contro una banda
Dieci fermi nel Napoletano per furti e rapine, i colpevoli ostentavano i bottini sui social network
Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, tra furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari, anche con la tecnica della “spaccata”: sono dieci le persone a cui i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (Napoli) hanno notificato, nel campo rom di Caivano, altrettanti provvedimenti di fermo per i reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.