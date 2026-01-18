Diego Baroni scomparso a 14 anni da giorni da Verona, i video su TikTok e la pista che porta a Milano

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è apprensione per Diego Baroni, 14enne scomparso lo scorso 12 gennaio da Verona. Di lui non si hanno più notizie dalla mattina di quel lunedì in cui avrebbe dovuto prendere il solito bus che lo porta a scuola. È stato aperto un fascicolo d’indagine, gli investigatori monitorano i suoi movimenti sui social mentre il suo cellulare è stato agganciato a Milano.

Diego Baroni scomparso da giorni: ha 14 anni

Sono ore di grande paura a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, comune di origine di Diego Baroni, scomparso da giorni. La famiglia del 14enne e tutta la comunità locale vivono momenti di apprensione per le sorti del giovane di cui non si hanno notizie dalla mattina del 12 gennaio.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di scovarlo. Il suo telefono risulta essere spento dal momento della sua scomparsa ma in questo frangente, sul suo profilo TikTok, Diego avrebbe ricondiviso alcuni video. Inoltre, il suo apparecchio avrebbe agganciato un’antenna a Milano dove lui stesso aveva confessato di stare per andare, parlando ad alcune sue amiche.

Gli ultimi avvistamenti

Diego Baroni ha 14 anni e di lui non si hanno notizie da lunedì 12 gennaio. Le ricerche sul giovane scomparso sono condotte dal nucleo operativo di Verona che è in contatto con i colleghi di San Giovanni Lupatoto, il suo comune originario, e di quello di Milano, dove potrebbe trovarsi. Per adesso, le prime ipotesi degli investigatori vanno verso la direzione della fuga volontaria mentre è stato aperto dalla Procura di Verona un fascicolo d’indagine ad ora senza ipotesi di reato.

Diego è alto un metro e ottanta, gioca a basket nella squadra dei Sangio Wolves, ha i capelli corti e castani e nel momento in cui è scomparso indossava un berretto di lana scuro, un giubbino blu con il cappuccio, pantaloni scuri di tuta e scarpe sportive nere. È uno studente al primo anno dell’istituto tecnico Giorgi di Verona, chi lo conosce lo descrive come un ragazzo serio e tranquillo. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri della compagnia di Verona, coordinati dal procuratore Raffaele Tito.

Sua madre, Sara Agnolin, ha diffuso diversi appelli sui social dove scrive: “Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì, non è andato a scuola e il telefono risulta spento. Ho bisogno di aiuto per ritrovarlo. Contattatemi se l’avete visto o condividete”. Gli amici e i suoi compagni di squadra stanno provando in queste ore a contattarlo sui social e, a una delle richieste che gli sono state inviate, il giovane avrebbe risposto, un ulteriore elemento che farebbe pensare a una fuga volontaria.

Le indagini

Uscito di casa nella prima mattinata del 12 gennaio per prendere il bus delle 6.45 per scuola, Diego Baroni è stato poi avvistato qualche ora dopo nella stazione di Porta Nuova a Verona. Qui, prima di partire, avrebbe confessato a due ex compagne della scuola media incontrate casualmente di star prendendo un treno per Milano per incontrarsi con alcuni conoscenti.

E, in effetti, pur spento, il suo cellulare ha agganciato due volte un’antenna nel centro di Milano. La famiglia sostiene che l’adolescente non avrebbe contatti in città e che non aveva litigato in famiglia nei giorni precedenti alla sua sparizione né aveva particolari difficoltà a scuola o altre problematiche tali da indurlo far perdere le sue tracce. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, ai Carabinieri di Milano sarebbero arrivate già alcune segnalazioni di avvistamenti.

Durante questi giorni lontano da casa, Diego avrebbe condiviso tre video su TikTok. Gli investigatori stanno cercando di capire se siano stati utilizzati altri dispositivi o se stia usando il suo, magari in modalità aereo, ma è proprio dal controllo della sua attività sui social che stanno cercando di ricostruire i suoi spostamenti. La sparizione del giovane arriva solo pochi giorni dopo la triste vicenda di Annabella Martinelli, scomparsa il 6 gennaio da Teolo, Padova, e ritrovata poi senza vita 9 giorni dopo.