Diego Baroni scomparso a San Giovanni Lupatoto vicino Verona, il post della madre del 14enne: "Mi serve aiuto"

La madre di Diego Baroni, il 14enne scomparso dal 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto vicino Verona, ha lanciato un appello per avere aiuto nelle ricerche del figlio. L’ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura della Repubblica di Verona è quella di sottrazione di minore.

L’appello della madre di Diego Baroni

L’appello lanciato da Sara Agnolin, madre di Diego Baroni, risale allo scorso 14 gennaio, due giorni dopo la scomparsa del figlio.

Nel post pubblicato su Facebook si legge: “Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì. Non è andato a scuola e il telefono risulta spento. Ho già fatto denuncia dai carabinieri. Ho bisogno di aiuto per ritrovarlo. Contattatemi se l’avete visto o condividete”.

Il punto sulle indagini sulla scomparsa di Diego Baroni

Sulla scomparsa di Diego Baroni sta indagando la Procura della Repubblica di Verona, con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore.

Il 14enne di San Giovanni Lupatoto, lo scorso 12 gennaio, è uscito di casa per andare a scuola ma non è mai arrivato nell’istituto.

Come riportato da ANSA, pur mantenendo il massimo riserbo fonti giudiziarie hanno confermato che le indagini stanno procedendo sull’ipotesi di un sequestro, come anticipato dal Corriere di Verona. L’inchiesta è coordinata direttamente dal procuratore Raffaele Tito.

La pista privilegiata al momento è che Diego Baroni possa essere stato contattato in rete e convinto ad andare a Milano.

Negli ultimi 8 giorni, da quando è scomparso, il 14enne ha lasciato solo un paio di tracce su TikTok, accettando due amicizie sul social network. Non è detto, però, che sia lui a gestire lo smartphone, che attualmente risulta spento.

La manifestazione per Diego Baroni

Nella serata di lunedì 19 gennaio, duemila persone hanno preso parte alla manifestazione organizzata a Pozzo, la frazione di San Giovanni Lupatoto in cui vive Diego Baroni. Il corteo è sfilato dal campo sportivo fino alla parrocchia, dove si è tenuto un momento di preghiera con il vescovo di Verona, Domenico Pompili.

Presenti anche 25 sindaci, guidati dal primo cittadino lupatotino Attilio Gastaldello e dal presidente della Provincia Flavio Pasini.

Prima della manifestazione, il sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello, aveva dichiarato: “L’auspicio è che Diego possa tornare tra le mura domestiche già prima di lunedì e che questo momento diventi un’occasione di ringraziamento per il ritrovamento. Qualora così non fosse, oltre alla preghiera rivolta al Cielo, l’incontro vuole mantenere alta l’attenzione sulla sua scomparsa e testimoniare la vicinanza della comunità alla sua famiglia”.