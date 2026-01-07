Diego Bianchi contro Giorgia Meloni "che fa concorrenza agli stand-up comedian" nei comizi della destra

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A metà tra la satira e la critica, Diego Bianchi commenta la comunicazione degli esponenti più noti della destra e prende di mira Donald Trump e Giorgia Meloni. Sono i giorni in cui il video del tycoon che prende in giro gli atleti transgender ha fatto il giro del mondo, ma l’inquilino della Casa Bianca – secondo Bianchi – non è molto diverso dal “faccettismo” usato dalla premier italiana. “Sono come gli stand up comedian“, dice a Otto e Mezzo, ricordando che chi partecipa ai comizi “non va per cercare contenuti” ma “per divertirsi”, e il comedian in questione si diverte a “dileggiare l’avversario” per offrire agli elettori ciò che gli elettori vogliono.

Diego Bianchi sulla comunicazione della destra

Come anticipato, sono i giorni in cui le immagini di Donald Trump che sbeffeggia gli atleti transgender fanno ancora il giro del mondo e dei social.

E la comunicazione di Trump non è molto diversa da quella di Giorgia Meloni e della destra al potere. Lo sostiene Diego Bianchi, conduttore di Propaganda Live, intervenuto a Otto e Mezzo il 7 gennaio.

ANSA Diego Bianchi paragona Donald Trump e Giorgia Meloni agli stand up comedian

“È difficilissimo stargli dietro”, afferma Bianchi. “Da noi vengono degli stand up comedian a fare dei loro pezzi”, racconta, “loro però si preparano, fanno fatica”.

Nel frattempo sullo schermo dello studio ci sono le immagini di Trump e Giorgia Meloni. Diego Bianchi li indica e dice: “Però i competitor sono questi“.

La propaganda di Giorgia Meloni

La differenza tra gli stand up comedian e Giorgia Meloni, però, è che “loro (i competitor di destra, nda) fanno propaganda“, dice Diego Bianchi.

“Loro fanno tutte queste faccette durante i comizi a beneficio del loro pubblico”, aggiunge, sottolineando che “questa roba ha sempre funzionato“. Quindi fa l’esempio di Silvio Berlusconi che “non era certo secondo a nessuno” se parliamo di questa tipologia di comunicazione.

Quindi aggiunge: “Loro danno al loro pubblico esattamente quello che il loro pubblico chiede”, ovvero “divertirsi” perché gli elettori non vanno ai comizi per cercare un contenuto o per farsi convincere, ma anche il “dileggio dell’avversario”.

Il dileggio di Elly Schlein da parte di Roberto Dipiazza

Il 6 gennaio, giorno in cui per la religione cristiana ricorre l’Epifania, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha pubblicato una foto di Elly Schlein travestita da Befana: “Tanti auguri, Befana”, ha aggiunto nella didascalia.

Travolto dalle polemiche, Dipiazza ha spiegato il gesto con la chiave di lettura dell’ironia e ha respinto ogni accusa di sessismo, la stessa soluzione che i suoi elettori hanno adottato nel rispondere alle critiche: “Fossi nella Befana mi offenderei”, hanno scritto.