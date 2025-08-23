Diego Borella morto sul set di Emily in Paris a Venezia, l'assistente alla regia aveva 47 anni: stop riprese

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tragedia sul set della serie tv Netflix Emily in Paris a Venezia: l’assistente alla regia Diego Borella, di 47 anni, è morto per un malore mentre si trovava nello storico hotel Danieli. In seguito al decesso, avvenuto proprio mentre si stava registrando un episodio, le riprese sono state interrotte.

Il decesso di Diego Borella è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 21 agosto, poco dopo le 19.

Come riportato dal Corriere del Veneto, mentre si stava registrando un episodio della quinta stagione della serie tv Netflix Emily in Paris all’interno dello storico hotel Danieli di Venezia, l’assistente alla regia si è accasciato al suolo.

I tentativi di rianimare Borella fatti dall’equipe sanitaria presente sul set si sono rivelati inutili. Il personale del Suem, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che accertare il decesso.

Dall’Usl 3 hanno spiegato: “La nostra ambulanza è arrivata alle 18.42. I sanitari del 118 hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione. Alla fine ogni sforzo si è rivelato inutile e intorno alle 19,30 si è arrivati alla constatazione del decesso”.

Interrotte le riprese di Emily in Paris 5 a Venezia

In seguito al decesso di Diego Borella, le riprese della quinta stagione di Emily in Paris a Venezia sono state momentaneamente interrotte per l’intera giornata.

Chi era Diego Borella, assistente alla regia di Emily in Paris

Diego Borella è morto all’età di 47 anni. Veneziano, si era formato dal punto di vista professionale tra Roma, Londra e New York.

Oltre che nel cinema, ha lavorato anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta in tempi recenti. Si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti destinati ai bambini.

Mattia Berto, attore e artista, amico storico di Borella, ha raccontato al Corriere del Veneto: “Diego era un ragazzo bello, elegante e pieno di stile. L’ultima volta ci siamo visti a cena a Parigi con la sua e mia amica del cuore che ho sentito giovedì: era distrutta. Diego aveva una grande ironia, era brillante e di talento“. Berto ha poi aggiunto: “Non ci sono molte parole. Solo una grande tristezza”.

Simone Venturini, assistente al turismo, ha dichiarato: “Ci dispiace apprendere questa triste notizia. Sappiamo quanto fosse un professionista apprezzato e stimato da tutti nel suo campo. A tutti i suoi colleghi e la sua famiglia arrivino le condoglianze del Comune di Venezia”.