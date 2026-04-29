Diego Dalla Palma e Mauro Corona parlano di suicidio assistito: "Mi toglierò la vita presto", "So dove andare"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Diego Dalla Palma e Mauro Corona hanno parlato di suicidio assistito in tv, confrontandosi sulle loro ultime volontà. Il noto truccatore ha ribadito l’intenzione di togliersi la vita e di volerlo fare “presto”, rivelando di avere già un “posto magico”. “So dove andare, anche io ho il mio posto magico” gli ha fatto eco Corona.

L’annuncio di Diego Dalla Palma: “Mi toglierò la vita presto”

Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Diego Dalla Palma ha ribadito l’intenzione di togliersi la vita: “Da qualche mese vivo con una pressione continua. Ho detto e lo ridico che sono affascinato dalla morte e che mi darò alla morte in maniera serena. Non andrò certamente in Svizzera, soprattutto dopo il caso Crans-Montana. Sono sereno. Forse ho qualcosa di malato nella mente, ma non sono depresso”.

Il noto truccatore ha confidato: “Mi toglierò la vita presto, anche se non subito. Io voglio andarmene mentre sto bene, mentre ascolto le trombe messicane, non mentre sento qualcosa di funereo addosso”.

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Dalla Palma ha confermato a Bianca Berlinguer di aver già definito le tempistiche, ma ha precisato anche di non voler scendere nei dettagli per evitare altre polemiche oltre a quelle che sono seguite al suo primo annuncio sull’argomento.

Poi ha aggiunto: “Ho un posto magico dove io ho avvertito un odore di eternità e passaggio in una dimensione esoterica meravigliosa. Avrò la mia musica. Mi aiuterò con qualcosa che mi toglierà dalla vita e mi porterà in un altro passaggio. Il mese prima farò tutto quello che desidero fare. Me ne voglio andare da vivo, non da morto”.

Il messaggio di Mauro Corona sulla morte

Incalzato sull’argomento “morte”, Mauro Corona ha dapprima scherzato: “Io mi sto uccidendo giorno dopo giorno”.

Poi, più seriamente, ha rivelato: “Quando sentirò la vecchiaia che non mi permette più un’autonomia, io so dove andare, ho anche io il mio posto magico“.

L’opinione di Bianca Berlinguer sul suicidio assistito

Anche Bianca Berlinguer, a domanda di Diego Dalla Palma, ha fornito la sua opinione sull’argomento suicidio assistito e sul motivo per cui in tv non se ne parli molto: “In Italia si tende a rimuovere questo argomento, come se fosse tabù. Il nostro Parlamento non è riuscito ancora a legiferare nonostante la Consulta lo abbia invitato a provvedere”.

La conduttrice ha poi affermato: “Io credo che sia diritto di ognuno di noi decidere dove, come e quando lasciare la nostra esistenza”.

Sottolineando che la vecchiaia può anche essere “bella”, Bianca Berlinguer ha poi ribadito: “Ognuno deve essere libero di fare la sua scelta“.