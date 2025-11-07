Diego Dalla Palma ha chiesto a un medico il "composto" con cui morire: la vita del truccatore tra coma e abusi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Diego Dalla Palma, classe 1950, ha rivelato di aver già “organizzato tutto” per la sua morte. “Mi aiuterà un medico, mi ha preparato un composto”, ha raccontato il famoso truccatore, che da bambino è entrato in coma per una meningite e ha anche subito abusi. Dalla Palma ha fornito un’indicazione generica su quando arriverà il fatidico momento: “Non voglio assolutamente affrontare il numero 80”.

In che modo Diego Dalla Palma ha organizzato la sua morte

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Diego Dalla Palma ha confidato di aver già “organizzato tutto” per la sua morte, con un avvocato, un notaio e un medico, che gli avrebbe preparato un “composto“. “Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti”, ha rivelato.

Il noto truccatore ha rivelato ancora: “Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero”. E ha aggiunto: “Ho architettato una situazione non teatrale, non plateale: riservata, tranquilla. Me ne andrò gioiosamente”.

Perché Dalla Palma ha chiesto a un medico di aiutarlo a morire

Dalla Palma ha parlato della sua morte come una “liberazione” e ha spiegato così la sua decisione: “Inizio a sentire che alzarmi dalla sedia, al cinema o a teatro, diventa una piccola umiliazione: traballo. Devo cambiare le mutande due volte al giorno. La mente non è più quella di prima. È vita?”

Il truccatore ha detto: “La vittoria sarà solo se potrò andarmene a modo mio. Ho un orgoglio: non voglio dipendere da Curia, Stato, politici, correnti”.

Dalla Palma, nell’intervista, ha fornito anche un’indicazione di massima su quando arriverà il fatidico momento: “Saranno pochissimi anni. Non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Non voglio!”. Della Palma, il prossimo 24 novembre, compirà 75 anni.

Diego Dalla Palma e le rivelazioni sul coma e gli abusi

Diego Dalla Palma ha anche parlato dell’esperienza del coma vissuta all’età di 6 anni a causa di una meningite: “Ho vissuto fenomeni esoterici. Uscito dal coma, non volevo vedere né mamma né papà: avevo bisogno di quelle figure fluttuanti in una luce lilla che mi portavano in volo”.

In una precedente intervista dell’ottobre 2023, concessa sempre al Corriere della Sera, Dalla Palma aveva raccontato così gli abusi subiti a 15 anni: “Quasi tutti i giorni, per 2 anni, al collegio a Venezia”.