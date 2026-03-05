Dieta Mediterranea diventa crono, cambia piramide alimentare ma "non ci sono cibi da consumare a orari fissi"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

La dieta Mediterranea rimane la migliore al mondo, secondo i nutrizionisti, in termini di modello alimentare salutare e protettivo in termini di longevità. Ma adesso la piramide alimentare cambia, arricchendosi di una nuova indicazione: pur non cambiando i nutrienti che la compongono, tiene conto anche degli orari in cui sono consumati. In altre parole, diventa una crono dieta Mediterranea, in cui anche l’orologio ha la sua parte. A fornire la nuova indicazione sono gli esperti della Società italiana di endocrinologia (Sie) insieme a quelli dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi). I ricercatori hanno indagato i benefici tra il consumo di alcuni cibi in determinati orari, pubblicando i risultati dello studio su Current Nutrition Reports. L’analisi ha evidenziato gli effetti di una corretta distribuzione nell’assunzione dei nutrienti anche tenendo contro delle oscillazioni ormonali, in particolare di insulina, cortisolo e melatonina. L’intervista al professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Quanto può influire l’orario in cui si assumono alcuni nutrienti, sui benefici o i possibili effetti negativi in termini di salute?

“Le indicazioni confermano quanto altri studi precedenti avevano evidenziato da tempo, in merito ai benefici delle scelte dei tempi dell’alimentazione nella quotidianità. Rispettare i ritmi circadiani del nostro organismo è importante, infatti, anche non è sufficiente se non si mangia correttamente”.

Cosa significa, professore?

“Significa che se mi nutro in maniera sbagliata, pur rispettando alcune indicazioni orarie, non avrò un beneficio. I principi della dieta Mediterranea, quindi, vanno sempre rispettati: se poi si aggiunge la giusta distribuzione oraria, si potrà avere un plus, un effetto positivo maggiore”.

Come spiegano i ricercatori, le evidenze scientifiche più recenti dimostrano che il metabolismo è profondamente regolato dagli ormoni e segue un’organizzazione circadiana. Ormoni chiave come insulina, cortisolo, melatonina, leptina e grelina oscillano nel corso delle 24 ore, modulando la risposta metabolica ai nutrienti, l’appetito, il dispendio energetico e la qualità del sonno. Mangiare gli stessi alimenti in momenti diversi della giornata, quindi, può influire sul metabolismo?

“Va premesso che mangiare di più al mattino, consumare un pranzo equilibrato e mangiare più leggero alla sera ha un senso, perché durante il giorno l’0organismo ha capacità differenti di gestire, assorbire, metabolizzare gli alimenti giusti. La dieta Mediterranea abbinata a ritmi corretti è quindi la scelta migliore, come indica la letteratura sulla cronobiologia e la crononutrizione. Diverso è affermare che esistano alimenti che devono essere consumati solo in certi orari”.

Quindi affermare che, per esempio, la pasta o i carboidrati non andrebbero consumati di sera è un falso mito?

“Sì, esatto. Diverso è parlare di efficienza energetica: vuol dire che sarebbe meglio assumere carboidrati, in particolare zuccheri, nella prima parte della giornata perché è quella in cui si ha più bisogno di energia e se ne consuma maggiormente. Ma non è scorretto mangiare pasta alla sera, anzi: paradossalmente favorisce di più il sonno rispetto, ad esempio, alla carne. Diciamo che si tratta di sfumature, quantomeno per persone normali, sane e senza problemi specifici di tipo metabolico”.

Che indicazioni valgono, invece, per chi avesse patologie specifiche come ad esempio il diabete?

“Il diabetico può avere più difficoltà di gestione degli zuccheri alla sera perché di notte vengono messi in circolo ormoni differenti, come il cortisone o l’ormone della crescita, che arrestano la azione dell’insulina, quindi una cena a base di carboidrati in questo caso è sconsigliata. Ma per altri soggetti non ci sono particolari contrindicazioni”.

Il nostro organismo, però, è sensibile alla distribuzione dei nutrienti nell’arco della giornata, come dimostra il fatto che il senso di fame si presenta all’incirca sempre alla stessa ora. È così?

“Esatto. Si tratta di quello che in inglese si chiama ‘food anticipatory activity”: è come se l’organismo fosse più pronto ad assumere il cibo in certi orari rispetto ad altri. È un fenomeno legato anche alle abitudini: il corpo impara che a una certa ora assume cibo, quindi si prepara a questo e, ad esempio, produce enzimi specifici. Questo porta, quindi, a provare il senso di fame a determinati orari e ad avere anche un abbassamento della glicemia: sono tutti meccanismi che esprimono questo fenomeno e che portano ad avere più fame, ad esempio, a mezzogiorno invece che alle 4 del mattino, nonostante il lasso di tempo trascorso rispetto al pasto precedente sia maggiore all’alba”.

Ma è possibile che orari scorretti possano favorire il sovrappeso o l’obesità, o patologie come il diabete di tipo 1?

“Sì, esistono diverse parecchie pubblicazioni a riguardo: per questo mangiare molto alla sera può portare a un aumento di peso, perché la gestione dei nutrienti è più difficile in questi orari. Gli ormoni, come detto, sono prodotti in modo differente a seconda degli orari. Una conferma arriva dagli studi che indicano come ci siano più rischi di malattie non solo metaboliche, ma anche cardiometaboliche e gastrointestinali nelle categorie dei turnisti notturni, rispetto a quelli con turni diurni”.

Quanto ai condimenti, cambia qualcosa l’orario del loro consumo?

“Ancora una volta dovremmo fare un discorso complessivo, non limitarci ad analizzare un singolo alimento: ogni nutriente fa parte dell’insieme di ciò che mangiamo e – non dimentichiamolo – la dieta va personalizzata. Se, per esempio, si hanno difficoltà digestive magari condimenti andrebbero limitati se si consuma un pasto già abbondante, ma questo esula dalle scelte dei tempi. Non è importante solo quando si mangia, quindi, ma anche cosa mangio e come”.

Cosa significa?

“Vuol dire che influiscono anche la velocità di assunzione del pasto, perché si dovrebbe mangiare lentamente e non in piedi; non si dovrebbe quindi il tempo di assunzione del pasto”.