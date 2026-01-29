Dieta per la longevità di Silvio Garattini, quali cibi allungano la vita: "50 grammi di pasta e poca carne"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Silvio Garattini è oncologo, farmacologo, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. A 97 anni è perfettamente in forma sia mentalmente che fisicamente ed è considerato un simbolo della longevità. In un’intervista a Il Corriere della Sera, ha rivelato i suoi segreti per allungare la vita tra alimentazione e abitudini quotidiane.

La dieta per la longevità di Silvio Garattini

Al Corriere della Sera, Silvio Garattini ha raccontato di mangiare poco.

“Al mattino una spremuta d’arancia, qualche volta la frutta cotta; a pranzo un po’ di pasta (non più di 50 g), se sono in Istituto un pezzetto di pizza o una tazzina di riso, una banana; la sera spesso un primo e assumo proteine soprattutto sotto forma di legumi e di pesce. Mangio poca carne”, è la dieta per la longevità dello specialista.

L’oncologo ha affermato che, secondo lui, l’essersi mantenuto in forma non sia dovuto a questioni di genetica, dato che sia i nonni che i genitori sono morti relativamente presto, ma ad abitudini di vita come, appunto, un’alimentazione poco abbondante con carboidrati e proteine ma poca carne.

Le abitudini che mantengono giovani

Silvio Garattini, che in un’altra occasione aveva già spiegato cosa mangiare per ridurre il rischio di tumori, ha spiegato che tra le sue buone abitudini potrebbero aver contato il fatto di non aver mai fumato, aver sempre bevuto poco, abbandonando del tutto l’alcol da qualche anno.

In più ha detto di aver “sempre svolto attività motoria (cammino circa 5 km al giorno), non ho mai consumato droghe o giocato d’azzardo. Un altro fattore importante è stato il mio interesse per la medicina e la ricerca”.

Con 5 figli, 7 nipoti e tre pronipoti, Garattini ha detto di tenersi attivo anche dal punto di vista della vita sociale.

Le buone abitudini alimentari

Riguardo all’alimentazione, Garattini ha sottolineato che prendere un farmaco per dimagrire non è una soluzione efficace.

” La via migliore è quella di abituarsi a mangiare poco, altrimenti il peso perso si riprenderà quando si smetterà il farmaco”, ha detto.

Nel suo ultimo libro, in uscita dal 17 febbraio, “Non è mai troppo tardi”, l’oncologo ha indicato che “ci sono tre pilastri per alimentarsi correttamente. Badare al quanto, al cosa (noi abbiamo la dieta mediterranea che rispetta la salute) e al quando, che è stato molto enfatizzato in questi ultimi tempi con i vari tipo di digiuno”.

Per lo specialista, per esempio, il digiuno intermittente “può essere un facilitatore per diminuire il consumo di cibo – e torniamo al quanto -, ma ritengo più importante adattare i tempi alle situazioni personali. Si può mangiare anche 5 volte al giorno”.

Garattini ha affermato che si può cenare anche tardi la sera ma tutto dipende “dall’ora in cui ci si corica: ci deve essere tempo per digerire”. Sugli sgarri, il medico ha confidato di mangiare sempre un dolce la sera “perché il cervello ha bisogno di zucchero, basta non esagerare”.