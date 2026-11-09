"Dietro gli attacchi hacker ai frigoriferi c'è l'Iran", l'accusa della Francia che convoca l'ambasciatore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Francia attribuisce all’unità Shahid Kaveh, legata ai Pasdaran dell’Iran, il sabotaggio informatico che nella notte tra l’11 e il 12 ottobre ha mandato in tilt i frigoriferi di centinaia di supermercati francesi, con danni per decine di milioni di euro. La procura ha aperto un’inchiesta sugli attacchi, Barrot annuncia sanzioni Ue. Tajani, per l’Italia, parla di hacker filorussi.

Hacker, per la Francia c’è dietro l’Iran

Ci sarebbe Teheran dietro al sabotaggio informatico che a metà ottobre ha mandato in tilt la catena del freddo di centinaia di supermercati. Secondo le conclusioni dei servizi francesi, a orchestrare l’operazione sarebbe stata Shahid Kaveh, unità di hacker offensivi legata al Centro elettronico e cibernetico dei Guardiani della Rivoluzione (Irgc-Cec), i Pasdaran.

Parigi ha aperto un fascicolo giudiziario, ha convocato l’ambasciatore iraniano e ha chiesto all’Unione europea di colpire i responsabili con sanzioni. L’annuncio dell’inchiesta è arrivato dalla procuratrice di Parigi Laure Beccuau. A condurla, come riferisce Le Figaro, è la sezione J3, il pool della procura specializzato nei reati informatici.

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Gli indagati sono “il capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh”, i suoi due vice e “qualsiasi altro individuo che possa essere identificato”. La magistrata ha descritto la cellula come “un’unità offensiva informatica affiliata al Centro elettronico e cibernetico”.

Gli attacchi ai frigoriferi

Sul piano politico si è esposto il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, a margine del G7 ospitato a Parigi. Barrot ha parlato di una “campagna di estrema gravità” e ne ha sottolineato il carattere inedito: “È il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che colpisce il territorio nazionale”.

Poi l’avvertimento: “Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco”. Oltre alle misure Ue, il ministero si riserva “ogni altra misura proporzionata”, senza precisare quali. L’attribuzione si basa sul lavoro dei servizi dello Stato: non sono state diffuse prove pubbliche e al momento non emergono repliche ufficiali di Teheran.

La posizione dell’Italia

Anche l’Italia ha subito incursioni simili, ma il governo ne indica un’altra matrice. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che nel nostro Paese le responsabilità sarebbero di “hacker filorussi per loro stessa ammissione”, aggiungendo: “non sappiamo se poi c’è il governo” di Mosca dietro le azioni.

Il vicepremier ha chiesto che la guerra ibrida sia al centro del prossimo Consiglio dei ministri degli Esteri Ue: “Per noi è importante essere uniti, dare un segnale forte di risposta”.

Nella notte tra l’1 e il 2 novembre un’altra ondata di attacchi ha raggiunto oltre dieci Paesi europei, dal Belgio alla Svezia, dall’Irlanda alla Romania. In Belgio i banchi frigo sono arrivati a 70 gradi, con circa 100mila euro di merce gettata. In Italia sono stati presi di mira alcuni supermercati Coop in Sicilia, tra Catania e Palermo. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha poi individuato un altro caso in un’azienda di surgelati dell’Emilia-Romagna.

Il 3 novembre il sottosegretario Alfredo Mantovano ha presieduto un vertice a Palazzo Chigi, che ha definito l’impatto “limitato”. Il giorno dopo i collettivi filorussi NoName057(16) e Z-Pentest hanno rivendicato le azioni in un video, atto su cui diversi analisti hanno dubbi.