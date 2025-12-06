Dietrofront dell'Ue sull'obbligo di auto elettriche dal 2035, caduto il divieto di veicoli diesel e benzina

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Ue cambia registro sulle auto elettriche: non viene abolito il divieto di benzina e diesel del 2035 ma il percorso diventa più flessibile. La Commissione apre a ibride, e-fuel e biocarburanti, senza imporre restrizioni ai veicoli già circolanti. Le auto termiche continueranno quindi a essere acquistabili e utilizzabili anche dopo il 2035.

Auto elettriche, Ue più “morbida”

No, l’Ue non ha cancellato il divieto di vendere modelli e benzina e diesel dal 2035, in favore delle auto elettriche. La normativa non è stata cancellata: tuttavia, ciò che sta cambiando è la configurazione generale del piano, che l’Europa si prepara a modificare in modo significativo.

Il divieto definito nel 2023 stabiliva che solo i modelli considerati “a zero emissioni allo scarico” sarebbero rimasti sul mercato europeo dal 2035. Questa misura era parte integrante della strategia per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, obiettivo che coinvolge l’intero settore dei trasporti.

L’Ue verso l’adozione di una linea più morbida per la transizione “green” del settore auto

In sostanza, il progetto iniziale prevedeva che, dal 2035 in poi, i nuovi acquisti si limitassero a veicoli elettrici o comunque privi di emissioni dirette di CO₂. Nessun limite era invece previsto per le vetture già circolanti, destinate a continuare il loro ciclo di vita.

Cosa cambia adesso

Negli ultimi mesi, numerosi Stati membri (tra cui l’Italia, insieme a Germania, Polonia e altri Paesi con un solido settore automotive) hanno chiesto una revisione dell’impianto normativo. Il timore principale riguarda gli impatti economici, occupazionali e industriali derivanti da un passaggio forzato e troppo rapido all’elettrico.

La Commissione ha quindi riconosciuto che la rigidità della scadenza rischiava di penalizzare consumatori (per costi ancora elevati), imprese (per investimenti da ammortizzare) e l’autonomia tecnologica europea (per la dipendenza dalle batterie asiatiche).

Dalle ultime riunioni emerge un generale “ammorbidimento” dei rigidi paletti precedentemente imposti. Il 2035 rimane l’obiettivo ma diventa più flessibile. La transizione inoltre non sarà più costruita attorno a un’unica soluzione tecnologica (ovvero il motore elettrico): la direzione resta quella della riduzione delle emissioni, ma sarà adottato un approccio “neutrale”, aperto a diverse forme di alimentazione e innovazione.

Cosa succede per le auto termiche

La Commissione ha ribadito un punto fermo: nessuna norma, nemmeno futura, potrà imporre un divieto retroattivo alle auto termiche attualmente in uso. Le vetture benzina, diesel e ibride già in circolazione continueranno a muoversi liberamente anche dopo il 2035, ossia fino alla conclusione naturale del loro ciclo di vita. Eventuali modifiche interesseranno solo le nuove immatricolazioni.

La revisione allo studio potrebbe consentire, anche dopo il 2035, la commercializzazione di auto:

ibride di nuova generazione con basse emissioni;

dotate di motori a combustione alimentati con carburanti sintetici (e-fuel);

compatibili con biocarburanti avanzati.

Di conseguenza, la definizione di “emissioni zero” potrebbe essere aggiornata, valutando non solo lo scarico, ma l’intero ciclo di produzione del carburante.

Per chi deve comprare una nuova auto, le vetture termiche rimangono una scelta valida: non sono previsti blocchi di circolazione a livello europeo dopo il 2035, anche se restano da considerare le restrizioni locali già applicate ai modelli più datati (Euro 5 e precedenti).

Parallelamente, le ibride (plug-in e full hybrid) tornano centrali, poiché i futuri criteri Ue potrebbero favorirne nuovamente produzione e diffusione.